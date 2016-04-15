2 year warranty
Dihentikan
dengan dudukan isi ulang & isi daya
Flex Tracker otomatis melacak lekuk wajah Anda dan membantu melindungi dari iritasi kulit.
Kepala cukur memiliki cincin bergerak yang unik untuk membantu pencukur bergerak mulus di wajah Anda.
Kondisioner cukur pelembap NIVEA FOR MEN dikeluarkan langsung ke kulit Anda
5.0
dari 5
1
Ulasan
100%
Merekomendasikan produk ini
MK150
15/04/2016
Australia
Perfect Shaver
This shaver was my first and only shaver that I've ever used in my life. I'm not just talking about the brand, I bought this shaver in 2011 and still use it today. It has served me well. The day I decide to buy a new shaver, I'll definitely plan on buying the same one. The only con is that the dispenser system is useless for me because I use a different cream than to the one that was designed for this shaver. I would prefer applying the cream myself anyway.
Ya, saya merekomendasikan produk ini
Ulasan ini dibuat untuk HS8060/24 NIVEA FOR MEN shaver
Ya, saya merekomendasikan produk ini
Ulasan ini dibuat untuk HS8060/24 NIVEA FOR MEN shaver
Sumber: Euromonitor International Limited, volume ritel, sesuai definisi kategori pencukur bulu badan, data 2024, riset yang dilakukan pada Oktober 2024.