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  • Hasil cukur lembut, kulit sehat
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  • Hasil cukur lembut, kulit sehat
  • Hasil cukur lembut, kulit sehat
  • Hasil cukur lembut, kulit sehat
  • Hasil cukur lembut, kulit sehat
  • Hasil cukur lembut, kulit sehat
  • Hasil cukur lembut, kulit sehat
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  • Hasil cukur lembut, kulit sehat
  • Hasil cukur lembut, kulit sehat
  • Hasil cukur lembut, kulit sehat
  • Hasil cukur lembut, kulit sehat
  • Hasil cukur lembut, kulit sehat

Dihentikan

NIVEAAlat cukur NIVEA FOR MEN

HS8060/25

5
| (1) Ulasan | 100% Merekomendasikan produk ini
Hasil cukur lembut, kulit sehat
Kondisioner cukur NIVEA FOR MEN mengalir langsung ke kulit untuk pencukuran yang melembapkan dan menenangkan kulit. Formulanya diperkaya dengan vitamin dan chamomile untuk melembapkan kulit dan mendukung tampilan sehat
Lihat semua manfaat
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Merek Pencukur Elektrik No. 1 Dunia1

Sistem Dispenser Kondisioner

Hasil cukur lembut, kulit sehat

  • dengan dudukan isi ulang & isi daya

Sistem Flex Tracker

Sistem Flex Tracker

Flex Tracker otomatis melacak lekuk wajah Anda dan membantu melindungi dari iritasi kulit.

Cincin bergerak

Cincin bergerak

Kepala cukur memiliki cincin bergerak yang unik untuk membantu pencukur bergerak mulus di wajah Anda.

Sistem dispenser kondisoner NIVEA FOR MEN

Sistem dispenser kondisoner NIVEA FOR MEN

Kondisioner cukur pelembap NIVEA FOR MEN dikeluarkan langsung ke kulit Anda

Spesifikasi Teknis

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Ulasan

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5.0

dari 5

1

Ulasan

100%

Merekomendasikan produk ini

4
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15/04/2016

Australia

Australia

Perfect Shaver

This shaver was my first and only shaver that I've ever used in my life. I'm not just talking about the brand, I bought this shaver in 2011 and still use it today. It has served me well. The day I decide to buy a new shaver, I'll definitely plan on buying the same one. The only con is that the dispenser system is useless for me because I use a different cream than to the one that was designed for this shaver. I would prefer applying the cream myself anyway.

Ya, saya merekomendasikan produk ini

Ulasan ini dibuat untuk HS8060/24 NIVEA FOR MEN shaver

Ya, saya merekomendasikan produk ini

Ulasan ini dibuat untuk HS8060/24 NIVEA FOR MEN shaver

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Penafian

  1. Sumber: Euromonitor International Limited, volume ritel, sesuai definisi kategori pencukur bulu badan, data 2024, riset yang dilakukan pada Oktober 2024. 