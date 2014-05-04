2 year warranty
Dihentikan
HTB3510/40
Suara surround sinematik yang dahsyat dengan suara bas yang dalam
Tingkatkan pengalaman hiburan di rumah Anda dengan Philips home theater system HTB3510. Driver speaker yang terbuka menawarkan daya 1000W dengan basepipe ganda dan pemutar Disc Blu-ray 3D yang memukau.
Blu-ray 3D
1.000 W
EasyLink memungkinkan Anda mengontrol banyak perangkat seperti pemutar DVD, pemutar Blu-ray, speaker soundbar, Home theater, dan TV, dll. dengan satu remote. Ini menggunakan protokol standar industri HDMI CEC untuk berbagi fungsionalitas antar perangkat melalui kabel HDMI. Dengan satu sentuhan pada tombol, Anda dapat mengoperasikan semua peralatan yang dilengkapi HDMI CEC yang tersambung secara terus-menerus. Fungsi seperti siaga dan putar dapat dilakukan dengan sangat mudah.
Audio in memungkinkan Anda untuk memutar musik dengan mudah secara langsung dari iPod/iPhone/iPad, pemutar MP3, atau laptop via koneksi yang mudah ke bioskop rumah Anda. Sambungkan perangkat audio Anda ke jack Audio in untuk menikmati musik dengan kualitas suara superior dari sistem bioskop rumah Philips Anda.
HDMI merupakan koneksi digital langsung yang dapat membawa video HD digital dan audio digital multi-saluran. Dengan mengeliminasi konversi ke sinyal analog, HDMI memberikan kualitas gambar dan suara sempurna, tanpa bising sama sekali. Film dalam definisi standar dapat dinikmati dalam resolusi definisi tinggi - memastikan gambar penuh detail dan nyata.
3.0
dari 5
3
Ulasan
DjOnez
04/05/2014
Malaysia
This Product Is Awesome
Have a smart design & compatible at any place. Easy to use & connect with my laptop, Dj device & internet. Have a excellent true sound and easy to synchronize with my laptop HD graphic card & HD audio card for the excellent result.
Ya, saya merekomendasikan produk ini
Ulasan ini dibuat untuk HTB3510 5.1 3D Blu-ray Home theater
Ya, saya merekomendasikan produk ini
Ulasan ini dibuat untuk HTB3510 5.1 3D Blu-ray Home theater
GbxGinaz
15/02/2014
Malaysia
Works only for 6 month
The HTS works perfectly for 6 month. Suddenly got problem to the sound (no sound) while everything else has not change & other functions such as USB/Bluray/SmartTV still functioning perfectly. I'm sending this to the nearest service center.
Ya, saya merekomendasikan produk ini
Ulasan ini dibuat untuk HTB3510 5.1 3D Blu-ray Home theater
Ya, saya merekomendasikan produk ini
Ulasan ini dibuat untuk HTB3510 5.1 3D Blu-ray Home theater
alproses
29/01/2016
Singapore
Very poor design less than Two years Old. The Bluray is unable to repair.
Product Unable repair in less two year. No sparepart.
Ulasan ini dibuat untuk HTB3510 5.1 3D Blu-ray Home theater
Ulasan ini dibuat untuk HTB3510 5.1 3D Blu-ray Home theater
Untuk mengecek apakah Video sesuai Permintaan tersedia di negara Anda, kunjungi www.philips.com/blu-ray.
DivX, Besertifikasi DivX, dan logo yang terkait merupakan merek dagang DivXNetworks, Inc. dan digunakan dengan lisensi.
Dolby dan simbol D-ganda adalah merek dagang terdaftar dari Dolby Laboratories Inc.