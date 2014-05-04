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Home theater 5.1 3D Blu-ray

HTB3510/40

3

| (3) Ulasan

Suara surround sinematik yang dahsyat dengan suara bas yang dalam

Tingkatkan pengalaman hiburan di rumah Anda dengan Philips home theater system HTB3510. Driver speaker yang terbuka menawarkan daya 1000W dengan basepipe ganda dan pemutar Disc Blu-ray 3D yang memukau.

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Suara surround sinematik yang dahsyat dengan suara bas yang dalam

  • Blu-ray 3D

  • 1.000 W

EasyLink untuk mengontrol semua perangkat HDMI CEC via remote tunggal

EasyLink untuk mengontrol semua perangkat HDMI CEC via remote tunggal

EasyLink memungkinkan Anda mengontrol banyak perangkat seperti pemutar DVD, pemutar Blu-ray, speaker soundbar, Home theater, dan TV, dll. dengan satu remote. Ini menggunakan protokol standar industri HDMI CEC untuk berbagi fungsionalitas antar perangkat melalui kabel HDMI. Dengan satu sentuhan pada tombol, Anda dapat mengoperasikan semua peralatan yang dilengkapi HDMI CEC yang tersambung secara terus-menerus. Fungsi seperti siaga dan putar dapat dilakukan dengan sangat mudah.

Audio in untuk menikmati musik dari iPod/iPhone/pemutar MP3

Audio in untuk menikmati musik dari iPod/iPhone/pemutar MP3

Audio in memungkinkan Anda untuk memutar musik dengan mudah secara langsung dari iPod/iPhone/iPad, pemutar MP3, atau laptop via koneksi yang mudah ke bioskop rumah Anda. Sambungkan perangkat audio Anda ke jack Audio in untuk menikmati musik dengan kualitas suara superior dari sistem bioskop rumah Philips Anda.

HDMI untuk film dan gambar HD berkualitas

HDMI untuk film dan gambar HD berkualitas

HDMI merupakan koneksi digital langsung yang dapat membawa video HD digital dan audio digital multi-saluran. Dengan mengeliminasi konversi ke sinyal analog, HDMI memberikan kualitas gambar dan suara sempurna, tanpa bising sama sekali. Film dalam definisi standar dapat dinikmati dalam resolusi definisi tinggi - memastikan gambar penuh detail dan nyata.

Spesifikasi Teknis

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Ulasan

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3.0

dari 5

3

Ulasan

4
2

04/05/2014

Malaysia

Malaysia

This Product Is Awesome

Have a smart design & compatible at any place. Easy to use & connect with my laptop, Dj device & internet. Have a excellent true sound and easy to synchronize with my laptop HD graphic card & HD audio card for the excellent result.

Ya, saya merekomendasikan produk ini

Ulasan ini dibuat untuk HTB3510 5.1 3D Blu-ray Home theater

Ya, saya merekomendasikan produk ini

Ulasan ini dibuat untuk HTB3510 5.1 3D Blu-ray Home theater

15/02/2014

Malaysia

Malaysia

Works only for 6 month

The HTS works perfectly for 6 month. Suddenly got problem to the sound (no sound) while everything else has not change & other functions such as USB/Bluray/SmartTV still functioning perfectly. I'm sending this to the nearest service center.

Ya, saya merekomendasikan produk ini

Ulasan ini dibuat untuk HTB3510 5.1 3D Blu-ray Home theater

Ya, saya merekomendasikan produk ini

Ulasan ini dibuat untuk HTB3510 5.1 3D Blu-ray Home theater

29/01/2016

Singapore

Singapore

Very poor design less than Two years Old. The Bluray is unable to repair.

Product Unable repair in less two year. No sparepart.

Ulasan ini dibuat untuk HTB3510 5.1 3D Blu-ray Home theater

Ulasan ini dibuat untuk HTB3510 5.1 3D Blu-ray Home theater

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Penafian

  1. Untuk mengecek apakah Video sesuai Permintaan tersedia di negara Anda, kunjungi www.philips.com/blu-ray.

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  3. Dolby dan simbol D-ganda adalah merek dagang terdaftar dari Dolby Laboratories Inc.