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Dihentikan

Home theater 5.1 3D Blu-ray

HTB3520/98

5

| (2) Ulasan | 100% Merekomendasikan produk ini

Suara surround sinematik berdaya 1000W

Tingkatkan pengalaman hiburan di rumah Anda dengan Philips home theater system. Menawarkan daya dahsyat 1000W dengan efek bass yang dalam dan pemutar Disc Blu-ray 3D yang memukau.

Lihat semua manfaat

Suara surround sinematik berdaya 1000W

  • Suara Bass Ganda

  • Bluetooth® dan NFC

  • 1.000 W

Suara terbaik untuk pengalaman film yang nyata

DivX Plus Bersertifikasi HD untuk pemutaran DivX definisi tinggi

DivX Plus Bersertifikasi HD untuk pemutaran DivX definisi tinggi

DivX Plus HD pada pemutar Blu-ray dan/atau pemutar DVD menawarkan teknologi DivX terbaru dan membiarkan Anda menikmati video dan film HD dari Internet langsung ke HDTV atau PC Philips Anda. DivX Plus HD mendukung pemutaran konten DivX Plus (video HD H.264 dengan audio AAC berkualitas tinggi dalam wadah file MKV) dan juga mendukung versi video DivX sebelumnya hingga 1080p. DivX Plus HD untuk video digital HD sebenarnya.

Pemutaran video RMVB

Pemutaran video RMVB

Pemutar Philips ini mendukung pemutaran video menggunakan RMVB, file video digital yang dikembangkan oleh Realnetworks ™. Biasanya digunakan untuk konten multimedia, file dengan format ini memiliki ekstensi file ".rmvb". Format digital memastikan kualitas tinggi gambar diam dan secara substansial meningkatkan kualitas gambar bergerak, sehingga memungkinkan ekuilibrium optimal antara kualitas gambar dan ukuran file.

Spesifikasi Teknis

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Ulasan

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5.0

dari 5

2

Ulasan

100%

Merekomendasikan produk ini

4
3
2
1

24/08/2019

Indonesia

Indonesia

Produk bagus

Produk ini saya beli tahun 2016..saya puas sekali.

Ya, saya merekomendasikan produk ini

Ulasan ini dibuat untuk HTB3520 Home theater 5.1 3D Blu-ray

Ya, saya merekomendasikan produk ini

Ulasan ini dibuat untuk HTB3520 Home theater 5.1 3D Blu-ray

26/10/2021

Malaysia

Malaysia

6years still tough!

I've been using it for 6 years now. No problem at all.just wish if they could upgrade it to wifi enable. Sound is super great for Music or Movies or Karaoke.

Keunggulan

Super 5.1 Sound

Kekurangan

No wifi

Ya, saya merekomendasikan produk ini

Ulasan ini dibuat untuk HTB3520 5.1 3D Blu-ray Home theater

Tanggal Penggunaan 2019-10-25

Ya, saya merekomendasikan produk ini

Ulasan ini dibuat untuk HTB3520 5.1 3D Blu-ray Home theater

Tanggal Penggunaan 2019-10-25

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Penafian

  1. Untuk mengecek apakah Video sesuai Permintaan tersedia di negara Anda, kunjungi www.philips.com/blu-ray.

  2. DivX, Besertifikasi DivX, dan logo yang terkait merupakan merek dagang DivXNetworks, Inc. dan digunakan dengan lisensi.

  3. Dolby dan simbol D-ganda adalah merek dagang terdaftar dari Dolby Laboratories Inc.