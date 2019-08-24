2 year warranty
Dihentikan
Suara surround sinematik berdaya 1000W
Tingkatkan pengalaman hiburan di rumah Anda dengan Philips home theater system. Menawarkan daya dahsyat 1000W dengan efek bass yang dalam dan pemutar Disc Blu-ray 3D yang memukau.
Suara Bass Ganda
Bluetooth® dan NFC
1.000 W
DivX Plus HD pada pemutar Blu-ray dan/atau pemutar DVD menawarkan teknologi DivX terbaru dan membiarkan Anda menikmati video dan film HD dari Internet langsung ke HDTV atau PC Philips Anda. DivX Plus HD mendukung pemutaran konten DivX Plus (video HD H.264 dengan audio AAC berkualitas tinggi dalam wadah file MKV) dan juga mendukung versi video DivX sebelumnya hingga 1080p. DivX Plus HD untuk video digital HD sebenarnya.
Pemutar Philips ini mendukung pemutaran video menggunakan RMVB, file video digital yang dikembangkan oleh Realnetworks ™. Biasanya digunakan untuk konten multimedia, file dengan format ini memiliki ekstensi file ".rmvb". Format digital memastikan kualitas tinggi gambar diam dan secara substansial meningkatkan kualitas gambar bergerak, sehingga memungkinkan ekuilibrium optimal antara kualitas gambar dan ukuran file.
5.0
dari 5
2
Ulasan
100%
Merekomendasikan produk ini
Pedro48
24/08/2019
Indonesia
Produk bagus
Produk ini saya beli tahun 2016..saya puas sekali.
Ya, saya merekomendasikan produk ini
Ulasan ini dibuat untuk HTB3520 Home theater 5.1 3D Blu-ray
Ya, saya merekomendasikan produk ini
Ulasan ini dibuat untuk HTB3520 Home theater 5.1 3D Blu-ray
Maison D'or Network
26/10/2021
Malaysia
6years still tough!
I've been using it for 6 years now. No problem at all.just wish if they could upgrade it to wifi enable. Sound is super great for Music or Movies or Karaoke.
Keunggulan
Super 5.1 Sound
Kekurangan
No wifi
Ya, saya merekomendasikan produk ini
Ulasan ini dibuat untuk HTB3520 5.1 3D Blu-ray Home theater
Tanggal Penggunaan 2019-10-25
Ya, saya merekomendasikan produk ini
Ulasan ini dibuat untuk HTB3520 5.1 3D Blu-ray Home theater
Tanggal Penggunaan 2019-10-25
Untuk mengecek apakah Video sesuai Permintaan tersedia di negara Anda, kunjungi www.philips.com/blu-ray.
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