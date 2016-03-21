2 year warranty
Dihentikan
Suara surround sinematik berdaya 1000W
Tingkatkan pengalaman hiburan di rumah Anda dengan Philips home theater system. Menawarkan daya dahsyat 1000W dengan efek bass yang dalam dan pemutar Disc Blu-ray 3D yang memukau.
Suara Bass Ganda
Bluetooth® dan NFC
1.000 W
Pemutar Philips ini mendukung pemutaran video menggunakan RMVB, file video digital yang dikembangkan oleh Realnetworks ™. Biasanya digunakan untuk konten multimedia, file dengan format ini memiliki ekstensi file ".rmvb". Format digital memastikan kualitas tinggi gambar diam dan secara substansial meningkatkan kualitas gambar bergerak, sehingga memungkinkan ekuilibrium optimal antara kualitas gambar dan ukuran file.
Dolby TrueHD dan DTS-HD Master Audio Essential memberikan suara terbaik dari Disc Blu-ray Anda. Audio yang dihasilkan hampir tidak dapat dibedakan dari master studio, sehingga Anda akan mendengar apa yang ditujukan oleh pembuatnya untuk Anda dengar. Dolby TrueHD dan DTS-HD Master Audio Essential menyempurnakan pengalaman hiburan definisi tinggi.
5.0
dari 5
2
Ulasan
100%
Merekomendasikan produk ini
Mahen
21/03/2016
Indonesia
Good cinematic experience
A great sound machine I will recommend this to sound lovers and only problem is there are no mesh in speakers so handle with care
Ya, saya merekomendasikan produk ini
Ulasan ini dibuat untuk HTB3550 5.1 3D Blu-ray Home theater
Ya, saya merekomendasikan produk ini
Ulasan ini dibuat untuk HTB3550 5.1 3D Blu-ray Home theater
Prashanth
07/03/2016
Indonesia
Good One
Great, easy to use, good sound effect, 5.1 effect is so good
Ya, saya merekomendasikan produk ini
Ulasan ini dibuat untuk HTB3550 5.1 3D Blu-ray Home theater
Ya, saya merekomendasikan produk ini
Ulasan ini dibuat untuk HTB3550 5.1 3D Blu-ray Home theater
Untuk mengecek apakah Video sesuai Permintaan tersedia di negara Anda, kunjungi www.philips.com/blu-ray.
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