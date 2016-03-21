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Dihentikan

Home theater 5.1 3D Blu-ray

HTB3550/98

5

| (2) Ulasan | 100% Merekomendasikan produk ini

Suara surround sinematik berdaya 1000W

Tingkatkan pengalaman hiburan di rumah Anda dengan Philips home theater system. Menawarkan daya dahsyat 1000W dengan efek bass yang dalam dan pemutar Disc Blu-ray 3D yang memukau.

Lihat semua manfaat

Suara surround sinematik berdaya 1000W

  • Suara Bass Ganda

  • Bluetooth® dan NFC

  • 1.000 W

Pemutaran video RMVB

Pemutaran video RMVB

Pemutar Philips ini mendukung pemutaran video menggunakan RMVB, file video digital yang dikembangkan oleh Realnetworks ™. Biasanya digunakan untuk konten multimedia, file dengan format ini memiliki ekstensi file ".rmvb". Format digital memastikan kualitas tinggi gambar diam dan secara substansial meningkatkan kualitas gambar bergerak, sehingga memungkinkan ekuilibrium optimal antara kualitas gambar dan ukuran file.

Karaoke untuk hiburan menyanyi tanpa batas di rumah

Karaoke untuk hiburan menyanyi tanpa batas di rumah

Dolby TrueHD dan DTS-HD untuk suara surround berfidelitas tinggi

Dolby TrueHD dan DTS-HD untuk suara surround berfidelitas tinggi

Dolby TrueHD dan DTS-HD Master Audio Essential memberikan suara terbaik dari Disc Blu-ray Anda. Audio yang dihasilkan hampir tidak dapat dibedakan dari master studio, sehingga Anda akan mendengar apa yang ditujukan oleh pembuatnya untuk Anda dengar. Dolby TrueHD dan DTS-HD Master Audio Essential menyempurnakan pengalaman hiburan definisi tinggi.

Spesifikasi Teknis

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Ulasan

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5.0

dari 5

2

Ulasan

100%

Merekomendasikan produk ini

4
3
2
1

21/03/2016

Indonesia

Indonesia

Good cinematic experience

A great sound machine I will recommend this to sound lovers and only problem is there are no mesh in speakers so handle with care

Ya, saya merekomendasikan produk ini

Ulasan ini dibuat untuk HTB3550 5.1 3D Blu-ray Home theater

Ya, saya merekomendasikan produk ini

Ulasan ini dibuat untuk HTB3550 5.1 3D Blu-ray Home theater

07/03/2016

Indonesia

Indonesia

Good One

Great, easy to use, good sound effect, 5.1 effect is so good

Ya, saya merekomendasikan produk ini

Ulasan ini dibuat untuk HTB3550 5.1 3D Blu-ray Home theater

Ya, saya merekomendasikan produk ini

Ulasan ini dibuat untuk HTB3550 5.1 3D Blu-ray Home theater

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Penafian

  1. Untuk mengecek apakah Video sesuai Permintaan tersedia di negara Anda, kunjungi www.philips.com/blu-ray.

  2. DivX, Besertifikasi DivX, dan logo yang terkait merupakan merek dagang DivXNetworks, Inc. dan digunakan dengan lisensi.

  3. Dolby dan simbol D-ganda adalah merek dagang terdaftar dari Dolby Laboratories Inc.