2 year warranty
Dihentikan
HTB3580/98
Suara surround sinematik berdaya 1000W
Tingkatkan pengalaman hiburan di rumah Anda dengan Philips home theater system. Menawarkan daya dahsyat 1000W dengan efek bass yang dalam dan pemutar Disc Blu-ray 3D yang memukau.
Suara Bass Ganda
Bluetooth® dan NFC
1.000 W
Dolby TrueHD dan DTS-HD Master Audio Essential memberikan suara terbaik dari Disc Blu-ray Anda. Audio yang dihasilkan hampir tidak dapat dibedakan dari master studio, sehingga Anda akan mendengar apa yang ditujukan oleh pembuatnya untuk Anda dengar. Dolby TrueHD dan DTS-HD Master Audio Essential menyempurnakan pengalaman hiburan definisi tinggi.
2.8
dari 5
12
Ulasan
Wtersad
16/11/2016
Australia
They sell it as a wireless speaker but it has no wifi dongle and not much hdmi or other ports
İt has no wireless dongle no wifi feature no cables no hdmi no optic cable realy disapointing
Ya, saya merekomendasikan produk ini
Ulasan ini dibuat untuk HTB3580 5.1 3D Blu-ray Home theater
Ya, saya merekomendasikan produk ini
Ulasan ini dibuat untuk HTB3580 5.1 3D Blu-ray Home theater
Deapeakay
12/08/2015
Australia
Amazing Value For Money!!
I have found nothing disappointing with this home theatre. The sound is great and 3D pictures are really great. The remote is easy to use and my slightly older model has been extremely reliable
Ya, saya merekomendasikan produk ini
Ulasan ini dibuat untuk HTB3580 5.1 3D Blu-ray Home theater
Ya, saya merekomendasikan produk ini
Ulasan ini dibuat untuk HTB3580 5.1 3D Blu-ray Home theater
Cooper
10/07/2015
Australia
Pembeli terverifikasi
Excellent product, does every you need-One to shop entertainment system
Excellent product, does every you need-One to shop entertainment system
Ya, saya merekomendasikan produk ini
Ulasan ini dibuat untuk HTB3580 5.1 3D Blu-ray Home theater
Ya, saya merekomendasikan produk ini
Ulasan ini dibuat untuk HTB3580 5.1 3D Blu-ray Home theater
Untuk mengecek apakah Video sesuai Permintaan tersedia di negara Anda, kunjungi www.philips.com/blu-ray.
DivX, Besertifikasi DivX, dan logo yang terkait merupakan merek dagang DivXNetworks, Inc. dan digunakan dengan lisensi.
Dolby dan simbol D-ganda adalah merek dagang terdaftar dari Dolby Laboratories Inc.