2 year warranty
Dihentikan
Suara surround sinematik berdaya 1000W
Perkaya musik dan film, dengan Philips home theater ini. Dilengkapi soft-dome 15mm, horn-loaded tweeter, audio terdengar sangat bebas distorsi. Dengan sistem Bass Reflex “Ribbed” yang 3 x lebih bertenaga agar nada rendah terdengar sangat jelas.
Suara Sebening Kristal
Speaker belakang nirkabel
WiFi, Bluetooth, & NFC terpasang
1.000 W
MiracastTM adalah standar screencast nirkabel sesama perangkat yang dibuat via koneksi Wi-Fi Direct. Antarmuka pengguna yang mudah seperti layar cermin pada layar perangkat portabel ke layar yang lebih besar via perangkat bersertifikasi Miracast™, tidak ada batasan dengan kodek yang dibuat sebelumnya untuk dekode.
Pasangkan perangkat Bluetooth dengan teknologi NFC (Near Field Communications) satu sentuhan dengan mudah. Sentuh ponsel pintar atau tablet yang dilengkapi NFC pada area NFC speaker untuk mengaktifkan speaker, mulai pasangkan Bluetooth, dan mulai streaming musik.
Pemutar Philips ini mendukung pemutaran video menggunakan RMVB, file video digital yang dikembangkan oleh Realnetworks ™. Biasanya digunakan untuk konten multimedia, file dengan format ini memiliki ekstensi file ".rmvb". Format digital memastikan kualitas tinggi gambar diam dan secara substansial meningkatkan kualitas gambar bergerak, sehingga memungkinkan ekuilibrium optimal antara kualitas gambar dan ukuran file.
5.0
dari 5
1
Ulasan
100%
Merekomendasikan produk ini
Adrian
04/01/2016
Philippines
This product has great overall performance.
the only problem was i cant connect my t.v sound on to my home theater, because my t.v dont have Arc HDMI port, only have HDMI port. any tips to help me how can i connect my tv sound on to my home theater? But overall performance was great.
Ya, saya merekomendasikan produk ini
Ulasan ini dibuat untuk HTB5520 5.1 3D Blu-ray Home theater
Ya, saya merekomendasikan produk ini
Ulasan ini dibuat untuk HTB5520 5.1 3D Blu-ray Home theater
Untuk mengecek apakah Video sesuai Permintaan tersedia di negara Anda, kunjungi www.philips.com/blu-ray.
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