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Dihentikan

Home theater 5.1 3D Blu-ray

HTB5520/98

5

| (1) Ulasan | 100% Merekomendasikan produk ini

Suara surround sinematik berdaya 1000W

Perkaya musik dan film, dengan Philips home theater ini. Dilengkapi soft-dome 15mm, horn-loaded tweeter, audio terdengar sangat bebas distorsi. Dengan sistem Bass Reflex “Ribbed” yang 3 x lebih bertenaga agar nada rendah terdengar sangat jelas.

Lihat semua manfaat

dengan speaker belakang nirkabel

Suara surround sinematik berdaya 1000W

  • Suara Sebening Kristal

  • Speaker belakang nirkabel

  • WiFi, Bluetooth, & NFC terpasang

  • 1.000 W

Keluarkan Miracast™ Anda - konten perangkat bersertifikasi di TV Anda

Keluarkan Miracast™ Anda - konten perangkat bersertifikasi di TV Anda

MiracastTM adalah standar screencast nirkabel sesama perangkat yang dibuat via koneksi Wi-Fi Direct. Antarmuka pengguna yang mudah seperti layar cermin pada layar perangkat portabel ke layar yang lebih besar via perangkat bersertifikasi Miracast™, tidak ada batasan dengan kodek yang dibuat sebelumnya untuk dekode.

Satu sentuhan dengan ponsel pintar yang dilengkapi NFC untuk pemasangan Bluetooth

Satu sentuhan dengan ponsel pintar yang dilengkapi NFC untuk pemasangan Bluetooth

Pasangkan perangkat Bluetooth dengan teknologi NFC (Near Field Communications) satu sentuhan dengan mudah. Sentuh ponsel pintar atau tablet yang dilengkapi NFC pada area NFC speaker untuk mengaktifkan speaker, mulai pasangkan Bluetooth, dan mulai streaming musik.

Pemutaran video RMVB

Pemutaran video RMVB

Pemutar Philips ini mendukung pemutaran video menggunakan RMVB, file video digital yang dikembangkan oleh Realnetworks ™. Biasanya digunakan untuk konten multimedia, file dengan format ini memiliki ekstensi file ".rmvb". Format digital memastikan kualitas tinggi gambar diam dan secara substansial meningkatkan kualitas gambar bergerak, sehingga memungkinkan ekuilibrium optimal antara kualitas gambar dan ukuran file.

Spesifikasi Teknis

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Ulasan

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5.0

dari 5

1

Ulasan

100%

Merekomendasikan produk ini

4
3
2
1

04/01/2016

Philippines

Philippines

This product has great overall performance.

the only problem was i cant connect my t.v sound on to my home theater, because my t.v dont have Arc HDMI port, only have HDMI port. any tips to help me how can i connect my tv sound on to my home theater? But overall performance was great.

Ya, saya merekomendasikan produk ini

Ulasan ini dibuat untuk HTB5520 5.1 3D Blu-ray Home theater

Ya, saya merekomendasikan produk ini

Ulasan ini dibuat untuk HTB5520 5.1 3D Blu-ray Home theater

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Penafian

  1. Untuk mengecek apakah Video sesuai Permintaan tersedia di negara Anda, kunjungi www.philips.com/blu-ray.

  2. DivX, Besertifikasi DivX, dan logo yang terkait merupakan merek dagang DivXNetworks, Inc. dan digunakan dengan lisensi.

  3. Dolby dan simbol D-ganda adalah merek dagang terdaftar dari Dolby Laboratories Inc.