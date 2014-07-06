2 year warranty
Dihentikan
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Anda akan terpukau dengan film 3D di ruang keluarga dengan Full HD 3D TV. Active 3D menggunakan generasi terbaru tampilan beralih cepat untuk kedalaman nyata dan realisme dalam resolusi 1080x1920 HD penuh. Dengan menonton film menggunakan kacamata khusus dengan lensa kanan dan kiri yang diatur untuk terbuka dan tertutup selaras dengan gambar yang bergerak, pengalaman menonton Full HD 3D dapat dinikmati di rumah Anda. Film 3D premium dalam Blu-ray menawarkan pilihan kualitas konten berkualitas tinggi dan lebar. Blu-ray juga memberikan suara surround tidak dikompres untuk pengalaman audio yang sangat nyata.
5.0
dari 5
1
Ulasan
100%
Merekomendasikan produk ini
KenPrime
06/07/2014
Malaysia
very powerful and clear sound
the main unit can read rmvb and mkv format as well. it's great. It can also show chinese characters on the menu. i'm very pleased to get myself one of this.
Ya, saya merekomendasikan produk ini
Ulasan ini dibuat untuk HTB5570D 5.1 3D Blu-ray Home theater
Ya, saya merekomendasikan produk ini
Ulasan ini dibuat untuk HTB5570D 5.1 3D Blu-ray Home theater