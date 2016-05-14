2 year warranty
Dihentikan
HTB5580/98
Suara surround sinematik berdaya 1000W
Perkaya musik dan film, dengan Philips home theater ini. Dilengkapi soft-dome 15mm, horn-loaded tweeter, audio terdengar sangat bebas distorsi. Dengan sistem Bass Reflex “Ribbed” yang 3 x lebih bertenaga agar nada rendah terdengar sangat jelas.
Suara Sebening Kristal
Speaker belakang nirkabel
WiFi, Bluetooth, & NFC terpasang
1.000 W
Dolby TrueHD dan DTS-HD Master Audio Essential memberikan suara terbaik dari Disc Blu-ray Anda. Audio yang dihasilkan hampir tidak dapat dibedakan dari master studio, sehingga Anda akan mendengar apa yang ditujukan oleh pembuatnya untuk Anda dengar. Dolby TrueHD dan DTS-HD Master Audio Essential menyempurnakan pengalaman hiburan definisi tinggi.
Speaker bertenaga dengan sistem bass-reflex dan pipa bas ganda akan meningkatkan frekuensi rendah dan memberikan suara bas yang dalam dan solid rock. Anda dapat mendengar gumaman pelan atau teriakan kencang.
3.5
dari 5
4
Ulasan
Subhash
14/05/2016
Malaysia
It has superb sound quality.
I have this product. The surround sound quality is superb. You can enjoy and feel the song with this. Everything working properly. No doubt yet. I recommend this product.
Ya, saya merekomendasikan produk ini
Ulasan ini dibuat untuk HTB5580 5.1 3D Blu-ray Home theater
Ya, saya merekomendasikan produk ini
Ulasan ini dibuat untuk HTB5580 5.1 3D Blu-ray Home theater
Srivijay82
30/07/2014
Malaysia
Superb Sound at Awesome price
I have been using this product for last 3 days and I am really happy about my decision of buying this product. i did compare it with other similar home theaters but this really felt the best. The sound quality is amazing and oomph factor has mesmerized me. These are my initial feedback, will update this review after 1 month of use.
Ya, saya merekomendasikan produk ini
Ulasan ini dibuat untuk HTB5580 5.1 3D Blu-ray Home theater
Ya, saya merekomendasikan produk ini
Ulasan ini dibuat untuk HTB5580 5.1 3D Blu-ray Home theater
Danyca
15/10/2021
Philippines
Pembeli terverifikasi
System restore
We can’t use the unit because it showed system restore how can we fix this problem. We are disappointed
Ulasan ini dibuat untuk HTB5580 5.1 3D Blu-ray Home theater
Tanggal Penggunaan 2021-04-14
Ulasan ini dibuat untuk HTB5580 5.1 3D Blu-ray Home theater
Tanggal Penggunaan 2021-04-14
Untuk mengecek apakah Video sesuai Permintaan tersedia di negara Anda, kunjungi www.philips.com/blu-ray.
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