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Dihentikan

Home theater 5.1 3D Blu-ray

HTB5580/98

3.5

| (4) Ulasan

Suara surround sinematik berdaya 1000W

Perkaya musik dan film, dengan Philips home theater ini. Dilengkapi soft-dome 15mm, horn-loaded tweeter, audio terdengar sangat bebas distorsi. Dengan sistem Bass Reflex “Ribbed” yang 3 x lebih bertenaga agar nada rendah terdengar sangat jelas.

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dengan speaker belakang nirkabel

Suara surround sinematik berdaya 1000W

  • Suara Sebening Kristal

  • Speaker belakang nirkabel

  • WiFi, Bluetooth, & NFC terpasang

  • 1.000 W

Pengaliran musik nirkabel Bluetooth dari perangkat musik Anda

Pengaliran musik nirkabel Bluetooth dari perangkat musik Anda

Dolby TrueHD dan DTS-HD untuk suara surround berfidelitas tinggi

Dolby TrueHD dan DTS-HD untuk suara surround berfidelitas tinggi

Dolby TrueHD dan DTS-HD Master Audio Essential memberikan suara terbaik dari Disc Blu-ray Anda. Audio yang dihasilkan hampir tidak dapat dibedakan dari master studio, sehingga Anda akan mendengar apa yang ditujukan oleh pembuatnya untuk Anda dengar. Dolby TrueHD dan DTS-HD Master Audio Essential menyempurnakan pengalaman hiburan definisi tinggi.

Speaker bertenaga dengan bas pipa ganda untuk suara terbaik

Speaker bertenaga dengan bas pipa ganda untuk suara terbaik

Speaker bertenaga dengan sistem bass-reflex dan pipa bas ganda akan meningkatkan frekuensi rendah dan memberikan suara bas yang dalam dan solid rock. Anda dapat mendengar gumaman pelan atau teriakan kencang.

Spesifikasi Teknis

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Ulasan

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3.5

dari 5

4

Ulasan

4
2

14/05/2016

Malaysia

Malaysia

It has superb sound quality.

I have this product. The surround sound quality is superb. You can enjoy and feel the song with this. Everything working properly. No doubt yet. I recommend this product.

Ya, saya merekomendasikan produk ini

Ulasan ini dibuat untuk HTB5580 5.1 3D Blu-ray Home theater

Ya, saya merekomendasikan produk ini

Ulasan ini dibuat untuk HTB5580 5.1 3D Blu-ray Home theater

30/07/2014

Malaysia

Malaysia

Superb Sound at Awesome price

I have been using this product for last 3 days and I am really happy about my decision of buying this product. i did compare it with other similar home theaters but this really felt the best. The sound quality is amazing and oomph factor has mesmerized me. These are my initial feedback, will update this review after 1 month of use.

Ya, saya merekomendasikan produk ini

Ulasan ini dibuat untuk HTB5580 5.1 3D Blu-ray Home theater

Ya, saya merekomendasikan produk ini

Ulasan ini dibuat untuk HTB5580 5.1 3D Blu-ray Home theater

15/10/2021

Philippines

Philippines

Pembeli terverifikasi

System restore

We can’t use the unit because it showed system restore how can we fix this problem. We are disappointed

Ulasan ini dibuat untuk HTB5580 5.1 3D Blu-ray Home theater

Tanggal Penggunaan 2021-04-14

Ulasan ini dibuat untuk HTB5580 5.1 3D Blu-ray Home theater

Tanggal Penggunaan 2021-04-14

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Penafian

  1. Untuk mengecek apakah Video sesuai Permintaan tersedia di negara Anda, kunjungi www.philips.com/blu-ray.

  2. DivX, Besertifikasi DivX, dan logo yang terkait merupakan merek dagang DivXNetworks, Inc. dan digunakan dengan lisensi.

  3. Dolby dan simbol D-ganda adalah merek dagang terdaftar dari Dolby Laboratories Inc.