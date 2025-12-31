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HTB7590KD 5.1 Home theater

HTB7590KD/98

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CinemaPerfect HD untuk pemutaran video yang lebih tajam dan jelas

CinemaPerfect HD untuk pemutaran video yang lebih tajam dan jelas

Mesin CinemaPerfect HD Philips memberikan standar baru dalam pemutaran video yang tajam dan jelas. Mesin pintar ini mengurangi bising dan ketajaman gambar untuk memberikan Anda gambar video berkualitas terbaik daripada sebelumnya. Pengurangan kebisingan video dan kerja skala terbaik untuk mengurangi bising yang dihasilkan ketika video dikompres ke format MPEG. Dengan proses warna yang canggih, mesin ini akan menghasilkan gambar yang dalam dan tajam di layar.

Pilihan Speaker belakang nirkabel untuk penempatan bebas kekacauan

Pilihan Speaker belakang nirkabel untuk penempatan bebas kekacauan

Speaker belakang nirkabel memberikan Anda skalabilitas dan mobilitas dalam penempatan speaker. Dikembangkan menggunakan teknologi bebas gangguan, speaker nirkabel ini memberikan suara surround penuh tanpa koneksi kabel yang tidak terlihat.

Konversi 2D ke 3D Instan untuk pengalaman film yang nyata

Konversi 2D ke 3D Instan untuk pengalaman film yang nyata

Nikmati pengalaman film 3D yang luar biasa di rumah Anda menggunakan koleksi film 2D yang sudah ada. Konversi 3D menggunakan teknologi digital terbaru untuk menganalisis konten video 2D untuk membedakan objek depan dan belakang. Detail ini menghasilkan peta yang dalam yang mengubah format video 2D normal, menjadi 3D yang luar biasa. Bersama dengan TV 3D yang kompatibel, Anda sekarang siap menikmati 3D HD sepenuhnya.

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