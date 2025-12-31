Konversi 2D ke 3D Instan untuk pengalaman film yang nyata

Nikmati pengalaman film 3D yang luar biasa di rumah Anda menggunakan koleksi film 2D yang sudah ada. Konversi 3D menggunakan teknologi digital terbaru untuk menganalisis konten video 2D untuk membedakan objek depan dan belakang. Detail ini menghasilkan peta yang dalam yang mengubah format video 2D normal, menjadi 3D yang luar biasa. Bersama dengan TV 3D yang kompatibel, Anda sekarang siap menikmati 3D HD sepenuhnya.