2 year warranty
Dihentikan
Suara surround dari berbagai sudut, seperti di bioskop
Mulai nikmati pengalaman sinema asli, di mana pun Anda berada di dalam ruangan. Speaker 360Sound dirancang dengan driver suara di bagian depan dan di sisi-sisinya untuk memenuhi ruangan dengan suara surround, seperti di bioskop.
Blu-ray 3D
Mesin CinemaPerfect HD Philips memberikan standar baru dalam pemutaran video yang tajam dan jelas. Mesin pintar ini mengurangi bising dan ketajaman gambar untuk memberikan Anda gambar video berkualitas terbaik daripada sebelumnya. Pengurangan kebisingan video dan kerja skala terbaik untuk mengurangi bising yang dihasilkan ketika video dikompres ke format MPEG. Dengan proses warna yang canggih, mesin ini akan menghasilkan gambar yang dalam dan tajam di layar.
Menyesuaikan home theater Philips baru Anda dengan pengalaman suara optimal sangatlah mudah. Dengan sentuhan tombol di remote, perangkat lunak kalibrator suara yang pra-muat pintar akan diluncurkan dan memancarkan sinyal uji ke speaker. Sinyal ini ditangkap dan dianalisis oleh mikrofon kalibrasi otomatis dan penyesuaian yang diperlukan akan di buat, menyesuaikan jarak antara speaker dan posisi mendengar, tingkat kekencangan suara dan respons penundaan sinyal audio dari setiap speaker. Dalam 60 detik, pengalaman suara di rumah Anda akan meningkat secara optimal.
Sangat berbeda dari home theater 5.1 yang konvensional, 360Sound dirancang sangat unik dengan driver di setiap speaker satelitnya – satu driver di depan, dan dua di sisinya yang membentuk sudut untuk memproyeksikan suara luar biasa di sekeliling Anda. Selain prinsip dipol, Philips menggunakan alogaritma kepemilikan untuk peningkatan lanjutan yang meningkatkan efek suara. Dirancang dengan komponen akustik premium seperti tweeter dome lembut, magnet Neodymium, dan amplifier digital Kelas D, 360Sound memberikan suara luar biasa dari semua sudut – memberikan Anda pengelaman bioskop sebenarnya di rumah.
5.0
dari 5
1
Ulasan
100%
Merekomendasikan produk ini
CLKY29
04/09/2019
Singapore
Please make this again
I have this unit for so long and I enjoy it so much. The unfortunate thing is that the main unit with the blue-ray broke down but the speakers are still working great. Why did Philip discontinue this model!!! This should be reintroduced.
Ya, saya merekomendasikan produk ini
Ulasan ini dibuat untuk Immersive Sound HTB9550D 5.1 Home theater
Ya, saya merekomendasikan produk ini
Ulasan ini dibuat untuk Immersive Sound HTB9550D 5.1 Home theater