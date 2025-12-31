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HTD3500K 5.1 Home theater

HTD3500K/98

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Daya RMS 300W memberikan suara dahsyat untuk musik dan film

Daya RMS 300W memberikan suara dahsyat untuk musik dan film

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Dolby Digital untuk pengalaman film yang luar biasa

Dolby Digital untuk pengalaman film yang luar biasa

Karena Dolby Digital, standar audio multi saluran digital terdepan di dunia, memanfaatkan cara telinga manusia memproses suara, Anda akan merasakan audio suara surround berkualitas terbaik dengan isyarat spasial yang nyata.

Audio in untuk menikmati musik dari iPod/iPhone/pemutar MP3

Audio in untuk menikmati musik dari iPod/iPhone/pemutar MP3

Audio in memungkinkan Anda untuk memutar musik dengan mudah secara langsung dari iPod/iPhone/iPad, pemutar MP3, atau laptop via koneksi yang mudah ke bioskop rumah Anda. Sambungkan perangkat audio Anda ke jack Audio in untuk menikmati musik dengan kualitas suara superior dari sistem bioskop rumah Philips Anda.

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