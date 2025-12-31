2 year warranty
Dihentikan
HTD3500K/98
-
Karena Dolby Digital, standar audio multi saluran digital terdepan di dunia, memanfaatkan cara telinga manusia memproses suara, Anda akan merasakan audio suara surround berkualitas terbaik dengan isyarat spasial yang nyata.
Audio in memungkinkan Anda untuk memutar musik dengan mudah secara langsung dari iPod/iPhone/iPad, pemutar MP3, atau laptop via koneksi yang mudah ke bioskop rumah Anda. Sambungkan perangkat audio Anda ke jack Audio in untuk menikmati musik dengan kualitas suara superior dari sistem bioskop rumah Philips Anda.
Ulasan