2 year warranty
Dihentikan
HTD5540/98
Karena Dolby Digital, standar audio multi saluran digital terdepan di dunia, memanfaatkan cara telinga manusia memproses suara, Anda akan merasakan audio suara surround berkualitas terbaik dengan isyarat spasial yang nyata.
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Putar secara virtual disc dan perangkat media apa pun yang Anda inginkan - perangkat DVD, VCD, CD, atau USB. Temukan kenyamanan tak tertandingi untuk pemutaran terbaik, dan kemewahan berbagi file media di TV atau sistem home theater Anda.
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