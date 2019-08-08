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Dihentikan

HTR5205 Digital AV receiver system

HTR5205/98

5

| (2) Ulasan | 100% Merekomendasikan produk ini

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5.0

dari 5

2

Ulasan

100%

Merekomendasikan produk ini

4
3
2
1

08/08/2019

Indonesia

Indonesia

Excellent product

I am using this product for more than 10 years. No problem till today. Working fine. Best performance.

Ya, saya merekomendasikan produk ini

Ulasan ini dibuat untuk HTR5205 Digital AV receiver system

Ya, saya merekomendasikan produk ini

Ulasan ini dibuat untuk HTR5205 Digital AV receiver system

11/08/2020

Singapore

Singapore

It lasted and now what?!!!

I got this same unit 13 years ago and it died yesterday 8/92020!!!! The sound is awesome and I can't find anything similar to this unit... The sound never disappointed and it works flawlessly since getting it!!!! Any suggestions for something new???

Keunggulan

Everything

Kekurangan

None

Ya, saya merekomendasikan produk ini

Ulasan ini dibuat untuk HTR5205 Digital AV receiver system

Tanggal Penggunaan 2018-08-10

Ya, saya merekomendasikan produk ini

Ulasan ini dibuat untuk HTR5205 Digital AV receiver system

Tanggal Penggunaan 2018-08-10

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