2 year warranty
Dihentikan
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5.0
dari 5
2
Ulasan
100%
Merekomendasikan produk ini
Praveen
08/08/2019
Indonesia
Excellent product
I am using this product for more than 10 years. No problem till today. Working fine. Best performance.
Ya, saya merekomendasikan produk ini
Ulasan ini dibuat untuk HTR5205 Digital AV receiver system
Ya, saya merekomendasikan produk ini
Ulasan ini dibuat untuk HTR5205 Digital AV receiver system
BabyBlue
11/08/2020
Singapore
It lasted and now what?!!!
I got this same unit 13 years ago and it died yesterday 8/92020!!!! The sound is awesome and I can't find anything similar to this unit... The sound never disappointed and it works flawlessly since getting it!!!! Any suggestions for something new???
Keunggulan
Everything
Kekurangan
None
Ya, saya merekomendasikan produk ini
Ulasan ini dibuat untuk HTR5205 Digital AV receiver system
Tanggal Penggunaan 2018-08-10
Ya, saya merekomendasikan produk ini
Ulasan ini dibuat untuk HTR5205 Digital AV receiver system
Tanggal Penggunaan 2018-08-10