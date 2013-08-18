2 year warranty
Dihentikan
Karena Dolby Digital, standar audio multi saluran digital terdepan di dunia, memanfaatkan cara telinga manusia memproses suara, Anda akan merasakan audio suara surround berkualitas terbaik dengan isyarat spasial yang nyata.
-
4.0
dari 5
1
Ulasan
100%
Merekomendasikan produk ini
jramnan
18/08/2013
Malaysia
Some functions are difficult to access
For example, it takes time to move from one AV source to another
Ya, saya merekomendasikan produk ini
Ulasan ini dibuat untuk HTS2511 5.1 Home theater
Ya, saya merekomendasikan produk ini
Ulasan ini dibuat untuk HTS2511 5.1 Home theater