2 year warranty
Dihentikan
HTS3172/98
Universal Serial Bus atau USB adalah standar protokol yang digunakan dengan mudah untuk menyambungkan PC, periferal, dan peralatan elektronik pelanggan. Dengan USB Media Link, yang harus Anda lakukan hanyalah mencolokkan perangkat USB Anda, pilih film, musik, atau foto, lalu putar.
Putar nyaris semua format media yang Anda inginkan - baik format DivX, MP3, WMA, atau JPEG. Nikmati kemudahan kemampuan pemutaran yang hebat dan kenyamanan berbagi file media di TV atau home thater Anda - langsung di ruangan keluarga Anda.
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