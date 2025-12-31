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Dihentikan

HTS3172 DVD home theater system

HTS3172/98

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USB Media Link untuk pemutaran media dari USB flash drive

USB Media Link untuk pemutaran media dari USB flash drive

Universal Serial Bus atau USB adalah standar protokol yang digunakan dengan mudah untuk menyambungkan PC, periferal, dan peralatan elektronik pelanggan. Dengan USB Media Link, yang harus Anda lakukan hanyalah mencolokkan perangkat USB Anda, pilih film, musik, atau foto, lalu putar.

Memutar DivX, MP3, WMA dan foto kamera digital JPEG

Memutar DivX, MP3, WMA dan foto kamera digital JPEG

Putar nyaris semua format media yang Anda inginkan - baik format DivX, MP3, WMA, atau JPEG. Nikmati kemudahan kemampuan pemutaran yang hebat dan kenyamanan berbagi file media di TV atau home thater Anda - langsung di ruangan keluarga Anda.

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