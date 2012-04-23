2 year warranty
Dihentikan
Dolby TrueHD dan DTS-HD Master Audio Essential memberikan suara terbaik dari Disc Blu-ray Anda. Audio yang dihasilkan hampir tidak dapat dibedakan dari master studio, sehingga Anda akan mendengar apa yang ditujukan oleh pembuatnya untuk Anda dengar. Dolby TrueHD dan DTS-HD Master Audio Essential menyempurnakan pengalaman hiburan definisi tinggi.
Anda akan terpukau dengan film 3D di ruang keluarga dengan Full HD 3D TV. Active 3D menggunakan generasi terbaru tampilan beralih cepat untuk kedalaman nyata dan realisme dalam resolusi 1080x1920 HD penuh. Dengan menonton film menggunakan kacamata khusus dengan lensa kanan dan kiri yang diatur untuk terbuka dan tertutup selaras dengan gambar yang bergerak, pengalaman menonton Full HD 3D dapat dinikmati di rumah Anda. Film 3D premium dalam Blu-ray menawarkan pilihan kualitas konten berkualitas tinggi dan lebar. Blu-ray juga memberikan suara surround tidak dikompres untuk pengalaman audio yang sangat nyata.
Audio in memungkinkan Anda untuk memutar musik dengan mudah secara langsung dari iPod/iPhone/iPad, pemutar MP3, atau laptop via koneksi yang mudah ke bioskop rumah Anda. Sambungkan perangkat audio Anda ke jack Audio in untuk menikmati musik dengan kualitas suara superior dari sistem bioskop rumah Philips Anda.
Temukan Pertanyaan Umum, panduan pengguna, informasi keselamatan, dan tip
3.3
dari 5
9
Ulasan
100%
Merekomendasikan produk ini
TanWing_Lee
23/04/2012
Singapore
Good product, easy to install and use. Sound quality is good as well.
Ya, saya merekomendasikan produk ini
Ulasan ini dibuat untuk HTS3261 2.1 Home theater
Ya, saya merekomendasikan produk ini
Ulasan ini dibuat untuk HTS3261 2.1 Home theater
YvonneKrishnan
15/05/2012
Singapore
Comes in a small package but has a powerful sound. Great value for money!
Ya, saya merekomendasikan produk ini
Ulasan ini dibuat untuk HTS3261 2.1 Home theater
Ya, saya merekomendasikan produk ini
Ulasan ini dibuat untuk HTS3261 2.1 Home theater
Khin_NguanTan
26/02/2012
Singapore
My HTS3261 ED Blue Ray home theatre sytstem works like a dream and is excellent value for money. After a week's heavy use, I found it to be user friendly, adequate for its purpose and the 3D works fine. Clearly, I could do with a bit more power but considering the price which I paid for it, there is clearly no issue.
Ya, saya merekomendasikan produk ini
Ulasan ini dibuat untuk HTS3261 2.1 Home theater
Ya, saya merekomendasikan produk ini
Ulasan ini dibuat untuk HTS3261 2.1 Home theater