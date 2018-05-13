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Dihentikan

HTS3548W/98

1

| (1) Ulasan

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Memutar DivX, MP3, WMA dan foto kamera digital JPEG

Memutar DivX, MP3, WMA dan foto kamera digital JPEG

Putar nyaris semua format media yang Anda inginkan - baik format DivX, MP3, WMA, atau JPEG. Nikmati kemudahan kemampuan pemutaran yang hebat dan kenyamanan berbagi file media di TV atau home thater Anda - langsung di ruangan keluarga Anda.

Pemrosesan video 12-bit/108MHz untuk gambar alami dan tajam

Pemrosesan video 12-bit/108MHz untuk gambar alami dan tajam

DAC Video 12-bit adalah Konverter Digital ke Analog yang superior yang menjaga setiap detail kualitas gambar asli. Menunjukkan gradasi warna yang lembut dan halus, menghasilkan gambar yang alami dan penuh warna. Pembatasannya 10bit DAC yang biasa menjadi terlihat menggunakan layar lebar dan proyektor.

Spesifikasi Teknis

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1.0

dari 5

1

Ulasan

5
4
3
2

13/05/2018

Australia

Australia

worthless product at a premium price

Rear surround speakers are as good as they dont exist. Even if you tinker it goes back to too low cannot be heard. Absolute waste of money. Do not recommend this product

Ulasan ini dibuat untuk HTS3548W DVD home theater system

Ulasan ini dibuat untuk HTS3548W DVD home theater system

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