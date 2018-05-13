2 year warranty
Dihentikan
HTS3548W/98
Putar nyaris semua format media yang Anda inginkan - baik format DivX, MP3, WMA, atau JPEG. Nikmati kemudahan kemampuan pemutaran yang hebat dan kenyamanan berbagi file media di TV atau home thater Anda - langsung di ruangan keluarga Anda.
DAC Video 12-bit adalah Konverter Digital ke Analog yang superior yang menjaga setiap detail kualitas gambar asli. Menunjukkan gradasi warna yang lembut dan halus, menghasilkan gambar yang alami dan penuh warna. Pembatasannya 10bit DAC yang biasa menjadi terlihat menggunakan layar lebar dan proyektor.
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1.0
dari 5
1
Ulasan
realby
13/05/2018
Australia
worthless product at a premium price
Rear surround speakers are as good as they dont exist. Even if you tinker it goes back to too low cannot be heard. Absolute waste of money. Do not recommend this product
Ulasan ini dibuat untuk HTS3548W DVD home theater system
Ulasan ini dibuat untuk HTS3548W DVD home theater system