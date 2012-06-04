2 year warranty
Dihentikan
HTS3562/98
Anda akan terpukau dengan film 3D di ruang keluarga dengan Full HD 3D TV. Active 3D menggunakan generasi terbaru tampilan beralih cepat untuk kedalaman nyata dan realisme dalam resolusi 1080x1920 HD penuh. Dengan menonton film menggunakan kacamata khusus dengan lensa kanan dan kiri yang diatur untuk terbuka dan tertutup selaras dengan gambar yang bergerak, pengalaman menonton Full HD 3D dapat dinikmati di rumah Anda. Film 3D premium dalam Blu-ray menawarkan pilihan kualitas konten berkualitas tinggi dan lebar. Blu-ray juga memberikan suara surround tidak dikompres untuk pengalaman audio yang sangat nyata.
Dolby TrueHD dan DTS-HD Master Audio Essential memberikan suara terbaik dari Disc Blu-ray Anda. Audio yang dihasilkan hampir tidak dapat dibedakan dari master studio, sehingga Anda akan mendengar apa yang ditujukan oleh pembuatnya untuk Anda dengar. Dolby TrueHD dan DTS-HD Master Audio Essential menyempurnakan pengalaman hiburan definisi tinggi.
2.7
dari 5
3
Ulasan
Meng_CheongTham
04/06/2012
Singapore
Good buy and value for money.
Ya, saya merekomendasikan produk ini
Ulasan ini dibuat untuk HTS3562 5.1 Home theater
Ya, saya merekomendasikan produk ini
Ulasan ini dibuat untuk HTS3562 5.1 Home theater
SenaYeo
15/06/2012
Singapore
On first installation, HDMI ARC did not work. That is to say after connecting to the TV, the sound from the TV cannot be connected to the audio system. Referring to the manual, I had to reset to default factory settings. It works! Disappointingly, being a basic model, there's no resume play after pressing the stop button during midplay of a Bluray movie. Overall, it's just an average sound home theater. Not immersive sound as clamed.
Ya, saya merekomendasikan produk ini
Ulasan ini dibuat untuk HTS3562 5.1 Home theater
Ya, saya merekomendasikan produk ini
Ulasan ini dibuat untuk HTS3562 5.1 Home theater
BeeOOI
03/12/2015
Malaysia
Very poor quality. After 1 year, power supply damage.
Not reliable. The power supply malfunction just slightly after 1 year. I used it less than 10 movies. Even call the help desk but not helpful. Disappointed.
Ulasan ini dibuat untuk HTS3562 5.1 Home theater
Ulasan ini dibuat untuk HTS3562 5.1 Home theater