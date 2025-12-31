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Dihentikan

HTS3568 DVD home theater system

HTS3568/98

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HDMI 1080p meningkatkan definisi tinggi untuk gambar yang lebih tajam

Peningkatan HDMI 1080p memberikan gambar sebening kristal. Film dalam definisi standar sekarang dapat dinikmati dalam resolusi definisi tinggi sebenarnya - memberikan detail yang lebih banyak dan gambar nyata. Progressive Scan (yang disimbolkan dengan "p" pada "1080p') mengeliminasi struktur garis yang lazim pada layar TV, dan memastikan kembali ketajaman gambar yang luar biasa. Terlebih lagi, HDMI membuat koneksi digital langsung yang dapat menampung video HD digital yang tidak dikompres dan audio multi saluran digital, tanpa konversi ke analog - memberikan gambaran sempurna dan kualitas suara yang terbebas dari kebisingan.

Pemrosesan video 12-bit/108MHz untuk gambar alami dan tajam

Pemrosesan video 12-bit/108MHz untuk gambar alami dan tajam

DAC Video 12-bit adalah Konverter Digital ke Analog yang superior yang menjaga setiap detail kualitas gambar asli. Menunjukkan gradasi warna yang lembut dan halus, menghasilkan gambar yang alami dan penuh warna. Pembatasannya 10bit DAC yang biasa menjadi terlihat menggunakan layar lebar dan proyektor.

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