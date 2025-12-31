HDMI 1080p meningkatkan definisi tinggi untuk gambar yang lebih tajam

Peningkatan HDMI 1080p memberikan gambar sebening kristal. Film dalam definisi standar sekarang dapat dinikmati dalam resolusi definisi tinggi sebenarnya - memberikan detail yang lebih banyak dan gambar nyata. Progressive Scan (yang disimbolkan dengan "p" pada "1080p') mengeliminasi struktur garis yang lazim pada layar TV, dan memastikan kembali ketajaman gambar yang luar biasa. Terlebih lagi, HDMI membuat koneksi digital langsung yang dapat menampung video HD digital yang tidak dikompres dan audio multi saluran digital, tanpa konversi ke analog - memberikan gambaran sempurna dan kualitas suara yang terbebas dari kebisingan.