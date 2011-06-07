2 year warranty
Dihentikan
EasyLink memungkinkan Anda mengontrol banyak perangkat seperti pemutar DVD, pemutar Blu-ray, speaker soundbar, Home theater, dan TV, dll. dengan satu remote. Ini menggunakan protokol standar industri HDMI CEC untuk berbagi fungsionalitas antar perangkat melalui kabel HDMI. Dengan satu sentuhan pada tombol, Anda dapat mengoperasikan semua peralatan yang dilengkapi HDMI CEC yang tersambung secara terus-menerus. Fungsi seperti siaga dan putar dapat dilakukan dengan sangat mudah.
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3.6
dari 5
12
Ulasan
92%
Merekomendasikan produk ini
Hui_LianTan
07/06/2011
Singapore
high definition home entertainment system, certainly worth the price.
Ya, saya merekomendasikan produk ini
Ulasan ini dibuat untuk HTS5200 2.1 Home theater
Ya, saya merekomendasikan produk ini
Ulasan ini dibuat untuk HTS5200 2.1 Home theater
Oi_LingLoh
05/06/2011
Singapore
Easy to setup even for a first timer buying a home theatre system. Sound is great, to my satisfaction. Good deal that should not be miss. Can't wait for the next Philips carnival sale!
Ya, saya merekomendasikan produk ini
Ulasan ini dibuat untuk HTS5200 2.1 Home theater
Ya, saya merekomendasikan produk ini
Ulasan ini dibuat untuk HTS5200 2.1 Home theater
Colin_Yeo
01/05/2011
Singapore
Excellent product!
Ya, saya merekomendasikan produk ini
Ulasan ini dibuat untuk HTS5200 2.1 Home theater
Ya, saya merekomendasikan produk ini
Ulasan ini dibuat untuk HTS5200 2.1 Home theater