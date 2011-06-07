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Dihentikan

HTS5200 2.1 Home theater

HTS5200/98

3.6

| (12) Ulasan | 92% Merekomendasikan produk ini

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EasyLink untuk mengontrol semua perangkat HDMI CEC via remote tunggal

EasyLink untuk mengontrol semua perangkat HDMI CEC via remote tunggal

EasyLink memungkinkan Anda mengontrol banyak perangkat seperti pemutar DVD, pemutar Blu-ray, speaker soundbar, Home theater, dan TV, dll. dengan satu remote. Ini menggunakan protokol standar industri HDMI CEC untuk berbagi fungsionalitas antar perangkat melalui kabel HDMI. Dengan satu sentuhan pada tombol, Anda dapat mengoperasikan semua peralatan yang dilengkapi HDMI CEC yang tersambung secara terus-menerus. Fungsi seperti siaga dan putar dapat dilakukan dengan sangat mudah.

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3.6

dari 5

12

Ulasan

92%

Merekomendasikan produk ini

07/06/2011

Singapore

Singapore

high definition home entertainment system, certainly worth the price.

Ya, saya merekomendasikan produk ini

Ulasan ini dibuat untuk HTS5200 2.1 Home theater

Ya, saya merekomendasikan produk ini

Ulasan ini dibuat untuk HTS5200 2.1 Home theater

05/06/2011

Singapore

Singapore

Easy to setup even for a first timer buying a home theatre system. Sound is great, to my satisfaction. Good deal that should not be miss. Can't wait for the next Philips carnival sale!

Ya, saya merekomendasikan produk ini

Ulasan ini dibuat untuk HTS5200 2.1 Home theater

Ya, saya merekomendasikan produk ini

Ulasan ini dibuat untuk HTS5200 2.1 Home theater

01/05/2011

Singapore

Singapore

Excellent product!

Ya, saya merekomendasikan produk ini

Ulasan ini dibuat untuk HTS5200 2.1 Home theater

Ya, saya merekomendasikan produk ini

Ulasan ini dibuat untuk HTS5200 2.1 Home theater

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