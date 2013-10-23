2 year warranty
Dihentikan
Speaker bertenaga dengan sistem bass-reflex dan pipa bas ganda akan meningkatkan frekuensi rendah dan memberikan suara bas yang dalam dan solid rock. Anda dapat mendengar gumaman pelan atau teriakan kencang.
Karena Dolby Digital, standar audio multi saluran digital terdepan di dunia, memanfaatkan cara telinga manusia memproses suara, Anda akan merasakan audio suara surround berkualitas terbaik dengan isyarat spasial yang nyata.
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4.0
dari 5
1
Ulasan
100%
Merekomendasikan produk ini
Darren888
23/10/2013
Malaysia
This product worth the money spent, and perfect for Home Cinema.
Double-bass? Yes, indeed! Powerful. Great surround sound. It feels like watching movie in cinema!
Ya, saya merekomendasikan produk ini
Ulasan ini dibuat untuk HTS5543 5.1 Home theater
Ya, saya merekomendasikan produk ini
Ulasan ini dibuat untuk HTS5543 5.1 Home theater