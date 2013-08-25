2 year warranty
Dihentikan
HTS5593/40
Speaker bertenaga dengan sistem bass-reflex dan pipa bas ganda akan meningkatkan frekuensi rendah dan memberikan suara bas yang dalam dan solid rock. Anda dapat mendengar gumaman pelan atau teriakan kencang.
Dolby TrueHD dan DTS-HD Master Audio Essential memberikan suara terbaik dari Disc Blu-ray Anda. Audio yang dihasilkan hampir tidak dapat dibedakan dari master studio, sehingga Anda akan mendengar apa yang ditujukan oleh pembuatnya untuk Anda dengar. Dolby TrueHD dan DTS-HD Master Audio Essential menyempurnakan pengalaman hiburan definisi tinggi.
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1.0
dari 5
1
Ulasan
Schumi
25/08/2013
Australia
Very Difficult to operate
This is a well designed unit and that is the only positive. The sound is poor, the remote control operation is poor and the manual is nigh impossible to follow. A very cheap feeling and sounding unit, certainly not the quality one would expect from Philips.
Ulasan ini dibuat untuk HTS5593 5.1 Home theater
Ulasan ini dibuat untuk HTS5593 5.1 Home theater