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Dihentikan

HTS8160B HD Home theater

HTS8160B/98

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Teknologi Ambisound untuk suara surround dari sedikit speaker

Teknologi Ambisound untuk suara surround dari sedikit speaker

Teknologi Ambisound menghasilkan suara surround multi-saluran yang menakjubkan. Teknologi ini memberikan pengalaman suara 5.1 yang luar biasa tanpa kendala posisi duduk, bentuk ruangan, atau ukuran, dan tanpa kekacauan dari banyak speaker dan kabel. Dengan dampak yang dikombinasikan dari fenomena psikoakustik, susunan memproses, dan posisi driver dengan sudut sempurna, Ambisound memberikan lebih banyak suara dari sedikit speaker.

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