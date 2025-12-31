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Dihentikan
HTS8562/98
Dengan WiFi terpasang, Anda dapat dengan mudah menyambungkan home theater secara langsung ke jaringan rumah, Anda dapat menikmati banyak pilihan dari layanan online populer. Anda dapat menikmati situs Web terbaik yang menawarkan film, gambar, hiburan, dan konten online lain yang cocok untuk layar TV Anda.
Anda akan terpukau dengan film 3D di ruang keluarga dengan Full HD 3D TV. Active 3D menggunakan generasi terbaru tampilan beralih cepat untuk kedalaman nyata dan realisme dalam resolusi 1080x1920 HD penuh. Dengan menonton film menggunakan kacamata khusus dengan lensa kanan dan kiri yang diatur untuk terbuka dan tertutup selaras dengan gambar yang bergerak, pengalaman menonton Full HD 3D dapat dinikmati di rumah Anda. Film 3D premium dalam Blu-ray menawarkan pilihan kualitas konten berkualitas tinggi dan lebar. Blu-ray juga memberikan suara surround tidak dikompres untuk pengalaman audio yang sangat nyata.
Speaker belakang nirkabel memberikan Anda skalabilitas dan mobilitas dalam penempatan speaker. Dikembangkan menggunakan teknologi bebas gangguan, speaker nirkabel ini memberikan suara surround penuh tanpa koneksi kabel yang tidak terlihat.
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