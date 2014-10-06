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HTS9520 5.1 Home theater

HTS9520/98

4

| (1) Ulasan | 100% Merekomendasikan produk ini

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Full HD 3D Blu-ray untuk pengalaman film 3D imersif yang sebenarnya

Full HD 3D Blu-ray untuk pengalaman film 3D imersif yang sebenarnya

Anda akan terpukau dengan film 3D di ruang keluarga dengan Full HD 3D TV. Active 3D menggunakan generasi terbaru tampilan beralih cepat untuk kedalaman nyata dan realisme dalam resolusi 1080x1920 HD penuh. Dengan menonton film menggunakan kacamata khusus dengan lensa kanan dan kiri yang diatur untuk terbuka dan tertutup selaras dengan gambar yang bergerak, pengalaman menonton Full HD 3D dapat dinikmati di rumah Anda. Film 3D premium dalam Blu-ray menawarkan pilihan kualitas konten berkualitas tinggi dan lebar. Blu-ray juga memberikan suara surround tidak dikompres untuk pengalaman audio yang sangat nyata.

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4.0

dari 5

1

Ulasan

100%

Merekomendasikan produk ini

5
3
2
1

06/10/2014

ประเทศไทย

ประเทศไทย

เสียอย่างเดียว ชุดโฮมเธียเตอร์ ไม่มีอะไหล่เปลี่ยน

ชุดโฮมเธียเตอร์ ชอบมาก ประทับใจมาก แต่อยากเปลี่ยนเครื่องเล่นใหม่ ชุดโฮมเธียเตอร์ ดันไม่มีให้เปลี่ยน บางครั้งเกิดของเสียที่ไม่สามารถซ่อมได้ เช่นเครื่องโดนนำ้ท่วม ไฟไหม้ บางชิ้น เลยต้องเปลี่ยนยกชุด น่าจะมีให้เปลี่ยนเฉพาะตัวเครื่อง หรือตัวลำโพง ซื้อใหม่ยกชุด ก็เลยเสียดายของเก่า เลยให้ ได้ 4 ดาวจริงๆ

Ya, saya merekomendasikan produk ini

Ulasan ini dibuat untuk HTS9520 โฮมเธียเตอร์ 5.1 แชนเนล

Ya, saya merekomendasikan produk ini

Ulasan ini dibuat untuk HTS9520 โฮมเธียเตอร์ 5.1 แชนเนล

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