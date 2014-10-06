2 year warranty
Dihentikan
Anda akan terpukau dengan film 3D di ruang keluarga dengan Full HD 3D TV. Active 3D menggunakan generasi terbaru tampilan beralih cepat untuk kedalaman nyata dan realisme dalam resolusi 1080x1920 HD penuh. Dengan menonton film menggunakan kacamata khusus dengan lensa kanan dan kiri yang diatur untuk terbuka dan tertutup selaras dengan gambar yang bergerak, pengalaman menonton Full HD 3D dapat dinikmati di rumah Anda. Film 3D premium dalam Blu-ray menawarkan pilihan kualitas konten berkualitas tinggi dan lebar. Blu-ray juga memberikan suara surround tidak dikompres untuk pengalaman audio yang sangat nyata.
Temukan Pertanyaan Umum, panduan pengguna, informasi keselamatan, dan tip
4.0
dari 5
1
Ulasan
100%
Merekomendasikan produk ini
jak888
06/10/2014
ประเทศไทย
เสียอย่างเดียว ชุดโฮมเธียเตอร์ ไม่มีอะไหล่เปลี่ยน
ชุดโฮมเธียเตอร์ ชอบมาก ประทับใจมาก แต่อยากเปลี่ยนเครื่องเล่นใหม่ ชุดโฮมเธียเตอร์ ดันไม่มีให้เปลี่ยน บางครั้งเกิดของเสียที่ไม่สามารถซ่อมได้ เช่นเครื่องโดนนำ้ท่วม ไฟไหม้ บางชิ้น เลยต้องเปลี่ยนยกชุด น่าจะมีให้เปลี่ยนเฉพาะตัวเครื่อง หรือตัวลำโพง ซื้อใหม่ยกชุด ก็เลยเสียดายของเก่า เลยให้ ได้ 4 ดาวจริงๆ
Ya, saya merekomendasikan produk ini
Ulasan ini dibuat untuk HTS9520 โฮมเธียเตอร์ 5.1 แชนเนล
Ya, saya merekomendasikan produk ini
Ulasan ini dibuat untuk HTS9520 โฮมเธียเตอร์ 5.1 แชนเนล