Teknologi unik kami memberikan Anda pembersihan yang kuat namun lembut

Getaran bulu sikat yang kuat akan menggerakkan gelembung mikro lebih dalam di antara gigi dan di sepanjang gusi untuk pengalaman yang menyegarkan. Anda akan mendapatkan hasil yang setara dengan penyikatan gigi secara manual selama dua bulan hanya dalam 2 menit.** 31000 sikatan per menit dapat membersihkan gigi Anda dengan lembut, menyingkirkan dan menghilangkan plak untuk gigi bersih luar biasa setiap hari.