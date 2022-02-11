HX3641/41
Selamat tinggal sikat gigi manual. Halo teknologi Sonic.
Teknologi sonic yang dikombinasikan dengan sikat kami yang lembut menghilangkan plak hingga 3x lebih baik* dibandingkan sikat gigi manual.See all benefits
Jika Anda berhak mendapatkan keringanan PPN untuk peralatan medis, maka Anda bisa mengklaimnya untuk produk ini. Jumlah PPN akan dikurangi dari harga yang tercantum di bawah ini. Lihat detail selengkapnya nya dalam keranjang belanja Anda.
Getaran bulu sikat yang kuat akan menggerakkan gelembung mikro lebih dalam di antara gigi dan di sepanjang gusi untuk pengalaman yang menyegarkan. Anda akan mendapatkan hasil yang setara dengan penyikatan gigi secara manual selama dua bulan hanya dalam 2 menit.** 31000 sikatan per menit dapat membersihkan gigi Anda dengan lembut, menyingkirkan dan menghilangkan plak untuk gigi bersih luar biasa setiap hari.
Baterai tahan hingga 14 hari, sehingga Anda dapat menggunakannya dalam waktu lama tanpa harus selalu mengisi daya.
Sikat gigi elektrik Sonicare dengan teknologi sonik mutakhir telah teruji secara klinis mampu menghilangkan plak 3X lebih banyak* dibandingkan sikat gigi manual. Sikat gigi ini dapat menghilangkan plak dari gigi dan di sepanjang gusi sekaligus melindungi gusi.
Sikat gigi Sonicare membersihkan gigi dan gusi secara menyeluruh tanpa merusaknya. Getaran sonik yang lembut namun bertenaga mampu membersihkan gigi dan gusi secara menyeluruh dan menjaganya tetap sehat.
Panduan 2 menit SmarTimer dan 30 detik QuadPacer untuk menyikat gigi yang disarankan di semua area mulut untuk memastikan pembersihan menyeluruh.
Desainnya tipis, ringan, dan ergonomis membuat sikat gigi ini mudah untuk dipegang dan digunakan, untuk pembersihan yang luar biasa dengan mudah.
Fitur Easy-Start memberikan Anda opsi peningkatan tenaga penyikatan gigi secara perlahan dan bertahap pada 14 kali pertama Anda menggunakan sikat gigi baru.
Daya
Spesifikasi teknis
Desain dan lapisan
Layanan
Mudah digunakan
Item yang disertakan
Performa pembersihan
Mode
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