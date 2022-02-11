Selalu tahu kapan harus mengganti kepala sikat

Semua kepala sikat akan aus seiring masa pemakaiannya. Anda akan tahu kapan harus menggantinya untuk memastikan kebersihan yang optimal. Teknologi BrushSync kami dapat memantau berapa lama Anda menggunakan kepala sikat dan seberapa keras Anda menyikatnya. Pengingat penggantian BrushSync terdapat di bagian gagang dan akan berbunyi bip singkat untuk memberi tahu apabila sudah waktunya untuk diganti.