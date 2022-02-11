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  • Selamat tinggal sikat gigi manual. Halo teknologi Sonic. Selamat tinggal sikat gigi manual. Halo teknologi Sonic. Selamat tinggal sikat gigi manual. Halo teknologi Sonic.

    Philips Sonicare 3100 series Sikat gigi listrik sonik

    HX3671/54

    Nilai keseluruhan / 5
    • Ulasan

    Selamat tinggal sikat gigi manual. Halo teknologi Sonic.

    Teknologi sonic yang dikombinasikan dengan sikat kami yang lembut menghilangkan plak hingga 3x lebih banyak dibandingkan sikat gigi manual.

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    Harga ritel yang disarankan: Rp899.900,00

    Philips Sonicare 3100 series Sikat gigi listrik sonik

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    Selamat tinggal sikat gigi manual. Halo teknologi Sonic.

    Membersihkan plak hingga 3x lebih banyak*

    • Teknologi Sonic
    • Sensor tekanan
    • QuadPacer dan SmarTimer
    • Desain ergonomis yang ramping
    Teknologi unik kami memberikan Anda pembersihan yang kuat namun lembut

    Teknologi unik kami memberikan Anda pembersihan yang kuat namun lembut

    Getaran bulu sikat yang kuat akan menggerakkan gelembung mikro lebih dalam di antara gigi dan di sepanjang gusi untuk pengalaman yang menyegarkan. Anda akan mendapatkan hasil yang setara dengan penyikatan gigi secara manual selama dua bulan hanya dalam 2 menit.** 31000 getaran penyikatan per menit dapat membersihkan gigi Anda dengan lembut, menyingkirkan dan menghilangkan plak, untuk gigi bersih luar biasa setiap hari.

    Sensor tekanan internal melindungi gigi & gusi Anda

    Sensor tekanan internal melindungi gigi & gusi Anda

    Sensor tekanan internal secara otomatis mendeteksi tekanan yang diberikan, memberi peringatan, dan secara otomatis mengurangi getaran sikat gigi untuk membantu melindungi gusi. Sikat gigi akan berbunyi sebagai pengingat untuk mengurangi tekanan. 7 dari 10 orang menganggap fitur ini membantu mereka untuk menyikat lebih baik.

    Selalu tahu kapan harus mengganti kepala sikat

    Selalu tahu kapan harus mengganti kepala sikat

    Semua kepala sikat akan aus seiring masa pemakaiannya. Anda akan tahu kapan harus menggantinya untuk memastikan kebersihan yang optimal. Teknologi BrushSync kami dapat memantau berapa lama Anda menggunakan kepala sikat dan seberapa keras Anda menyikatnya. Pengingat penggantian BrushSync terdapat di bagian gagang dan akan berbunyi bip singkat untuk memberi tahu apabila sudah waktunya untuk diganti.

    Daya tahan baterai hingga 14 hari

    Daya tahan baterai hingga 14 hari

    Baterai tahan hingga 14 hari, sehingga Anda dapat menggunakannya dalam waktu lama tanpa harus selalu mengisi daya.

    Membersihkan plak hingga 3x lebih banyak* dibandingkan sikat gigi manual

    Sikat gigi elektrik Sonicare dengan Advanced Sonic Technology telah terbukti secara klinis mampu menghilangkan plak hingga 3X lebih banyak, sekaligus melindungi gusi Anda

    Optimalkan penyikatan gigi Anda dengan SmarTimer dan QuadPacer

    Panduan 2 menit SmarTimer dan 30 detik QuadPacer untuk menyikat gigi yang disarankan di semua area mulut untuk memastikan pembersihan menyeluruh.

    Desainnya ergonomis membuat sikat gigi ini mudah dipegang dan digunakan

    Desainnya tipis, ringan, dan ergonomis membuat sikat gigi ini mudah untuk dipegang dan digunakan, untuk pembersihan yang luar biasa dengan mudah.

    Easy-Start untuk memudahkan transisi

    Fitur Easy-Start memberikan Anda opsi peningkatan tenaga penyikatan gigi secara perlahan dan bertahap pada 14 kali pertama Anda menggunakan sikat gigi baru.

    Spesifikasi Teknis

    • Daya

      Tegangan
      DC 5 V

    • Spesifikasi teknis

      Baterai
      Dapat diisi ulang
      Waktu operasi (daya penuh hingga kosong)
      14 hari*****
      Jenis baterai
      Lithium ION

    • Desain dan lapisan

      Warna
      Hitam

    • Layanan

      Garansi
      Garansi terbatas 2 tahun

    • Mudah digunakan

      Gagang
      Desain ergonomis yang ramping
      Indikator baterai
      Lampu yang menunjukkan status baterai
      Sistem kepala sikat
      Kepala sikat click-on yang mudah
      Pengingat Penggantian BrushSync
      • Pengingat penggantian
      • Selalu tahu kapan harus
      • mengganti kepala sikat
      • Ikon pengingat menyala
      • untuk memastikan hasil terbaik

    • Item yang disertakan

      Gagang
      1 seri 3100
      Kepala sikat
      1 Optimal Black W2
      Pengisi daya
      1

    • Performa pembersihan

      Kinerja
      Menghilangkan plak hingga 3x lebih banyak*
      Pengatur waktu
      Quadpacer dan SmarTimer
      Feedback tekanan
      Menggetarkan gagang untuk memberi tahu pengguna

    • Mode

      Bersih
      Untuk pembersihan yang luar biasa setiap hari

    • Teknologi Smart Sensor

      Pengingat Penggantian BrushSync
      • Selalu tahu kapan harus
      • mengganti kepala sikat
      Sensor tekanan
      Memberi peringatan jika Anda menyikat terlalu keras

    Badge-D2C

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    • vs manual toothbrush for healthier teeth and gums
    • *** untuk dua kali penyikatan gigi selama dua menit per hari dengan mode standar
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