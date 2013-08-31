2 year warranty
Dihentikan
Membersihkan plak dengan lebih baik
Aksi pembersihan yang unik dan dinamis dari sikat gigi listrik Sonicare, dengan lembut dan efektif menjangkau jauh ke dalam sela gigi dan di sepanjang garis gusi.
most used power toothbrush brand by dental professionals
1 mode
1 kepala sikat
Philips Sonicare adalah sikat gigi listrik yang lembut untuk kawat gigi (kepala sikat harus lebih cepat diganti jika digunakan pada kawat gigi), dan aman untuk gigi yang direstorasi (tambalan, crown, atau veneer) serta poket periodontal.
Aksi dinamis dan unik sikat gigi listrik Philips Sonicare bisa menjangkau ke dalam sela gigi dan di sepanjang garis gusi secara lembut dan efektif.
Timer 2-menit pada sikat gigi listrik Philips Sonicare ini membantu memastikan Anda mengikuti lama penyikatan gigi yang disarankan ahli gigi
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5.0
dari 5
1
Ulasan
100%
Merekomendasikan produk ini
Vivian
31/08/2013
Australia
Excellent and long lasting proformance
I bought my Elite 8 years ago and never had a bit of trouble with it. Since using the Elite, my dentist gives me top marks for excellent care of my teeth. Now, my Elite is shorting out towards the end of the last quadrant cleaning, but it's lifespan should have been about 3 years, so this product served me well. I am currently looking at other models by Sonicare for comparison because I need a new Sonicare Brush. I tried another brand and dislike it immensely. There is no comparison between the two. In this case, you get what you pay for.
Ya, saya merekomendasikan produk ini
Ulasan ini dibuat untuk Essence HX5251 Sonic electric toothbrush
Ya, saya merekomendasikan produk ini
Ulasan ini dibuat untuk Essence HX5251 Sonic electric toothbrush