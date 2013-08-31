ProdukDukungan
en/id

Healthy lifestyles start here. Sign up and get exclusive offers

2 year warranty

Semua seri

  • Foto produk tunggal
  • Foto produk sisi depan atas
  • Foto keunggulan emosional
  • Foto produk dengan aksesori
  • Foto produk tunggal
  • Foto produk sisi depan atas
  • Foto keunggulan emosional
  • Foto produk dengan aksesori

Dihentikan

Philips Sonicare EssenceSikat gigi listrik sonik

HX5251

5

| (1) Ulasan | 100% Merekomendasikan produk ini

Membersihkan plak dengan lebih baik

Aksi pembersihan yang unik dan dinamis dari sikat gigi listrik Sonicare, dengan lembut dan efektif menjangkau jauh ke dalam sela gigi dan di sepanjang garis gusi.

Lihat semua manfaat
Philips Sonicare #11 icon badge DP recommendation [master-dcc2cb6d120c4b58b968b28400b191a1] [com-mig]

most used power toothbrush brand by dental professionals

Sikat gigi listrik Sonicare

Membersihkan plak dengan lebih baik

  • 1 mode

  • 1 kepala sikat

Terbukti secara klinis aman dan lembut

Terbukti secara klinis aman dan lembut

Philips Sonicare adalah sikat gigi listrik yang lembut untuk kawat gigi (kepala sikat harus lebih cepat diganti jika digunakan pada kawat gigi), dan aman untuk gigi yang direstorasi (tambalan, crown, atau veneer) serta poket periodontal.

Aksi pembersihan Sonicare yang dinamis mengarahkan cairan ke sela gigi

Aksi pembersihan Sonicare yang dinamis mengarahkan cairan ke sela gigi

Aksi dinamis dan unik sikat gigi listrik Philips Sonicare bisa menjangkau ke dalam sela gigi dan di sepanjang garis gusi secara lembut dan efektif.

Timer 2-menit membantu memastikan Anda mengikuti lama penyikatan gigi yang disarankan

Timer 2-menit membantu memastikan Anda mengikuti lama penyikatan gigi yang disarankan

Timer 2-menit pada sikat gigi listrik Philips Sonicare ini membantu memastikan Anda mengikuti lama penyikatan gigi yang disarankan ahli gigi

Spesifikasi Teknis

Dapatkan dukungan untuk produk ini

Temukan Pertanyaan Umum, panduan pengguna, informasi keselamatan, dan tip

Ulasan

Ulasan ini dikelola oleh Bazaarvoice dan mematuhi Kebijakan Keaslian Bazaarvoice, yang didukung oleh teknologi anti-penipuan dan analisis manusia. Detail selengkapnya dapat ditemukan di
Ulasan pelanggan dalam bentuk penilaian produk dan bintang bermanfaat bagi semua pelanggan. Ulasan ini membantu Anda mempelajari lebih lanjut tentang produk dan membuat keputusan pembelian. Setiap pelanggan yang telah membeli produk secara online atau di toko dapat mengirimkan ulasan

5.0

dari 5

1

Ulasan

100%

Merekomendasikan produk ini

4
3
2
1

31/08/2013

Australia

Australia

Excellent and long lasting proformance

I bought my Elite 8 years ago and never had a bit of trouble with it. Since using the Elite, my dentist gives me top marks for excellent care of my teeth. Now, my Elite is shorting out towards the end of the last quadrant cleaning, but it's lifespan should have been about 3 years, so this product served me well. I am currently looking at other models by Sonicare for comparison because I need a new Sonicare Brush. I tried another brand and dislike it immensely. There is no comparison between the two. In this case, you get what you pay for.

Ya, saya merekomendasikan produk ini

Ulasan ini dibuat untuk Essence HX5251 Sonic electric toothbrush

Ya, saya merekomendasikan produk ini

Ulasan ini dibuat untuk Essence HX5251 Sonic electric toothbrush

Mulai hidup sehat. Daftar & dapatkan penawaran eksklusif

  • Penawaran khusus member.
  • Akses lebih awal ke promo.
  • Info produk terbaru & tips hidup sehat.

Saya ingin menerima pemberitahuan promosi—berdasarkan preferensi dan kebiasaan saya—tentang produk, layanan, acara, dan promosi Philips. Saya bisa berhenti berlangganan dengan mudah kapan saja!

  • Penawaran khusus member.
  • Akses lebih awal ke promo.
  • Info produk terbaru & tips hidup sehat.