HX6064/67
Gigi hingga 100% lebih putih hanya dalam satu minggu*
Kepala sikat gigi W DiamondClean sempurna bagi Anda yang menginginkan pembersihan menyeluruh guna menghilangkan noda permukaan untuk senyum putih cemerlang. Kepala sikat ini juga bagus untuk menjaga kecerahan antara perawatan pemutihan profesional.See all benefits
Jika Anda berhak mendapatkan keringanan PPN untuk peralatan medis, maka Anda bisa mengklaimnya untuk produk ini. Jumlah PPN akan dikurangi dari harga yang tercantum di bawah ini. Lihat detail selengkapnya nya dalam keranjang belanja Anda.
Bulu sikat yang rapat dan berkualitas tinggi membersihkan plak hingga 7x lebih banyak dibandingkan sikat gigi manual.
Bantalan penghilang noda DiamondClean terbuat dari bulu sikat berbentuk berlian yang rapat, menghilangkan noda di permukaan gigi yang disebabkan oleh makanan dan minuman. Anda akan mendapatkan senyum yang lebih putih, hingga 100%*, hanya dalam 7 hari.
Kepala sikat menjadi kurang efektif setelah digunakan selama 3 bulan, tetapi dengan BrushSync™ Anda akan diingatkan sebelum hal ini terjadi. Sikat gigi cerdas akan melacak seberapa sering dan seberapa keras Anda menyikat gigi, serta akan memberi tahu Anda ketika waktunya tiba untuk menggantinya. Belum memiliki sikat gigi cerdas Philips Sonicare? Cukup amati bulu sikat pengganti yang berwarna biru, dan jika berubah warna menjadi putih, Anda akan tahu bahwa sudah tiba saatnya untuk menggantinya dengan kepala sikat yang baru.
Dengan fitur pemasangan-mode BrushSync™, gigi Anda akan bersih maksimal**. Kepala sikat gigi Philips Sonicare W2 Optimal White disinkronkan dengan gagang sikat gigi BrushSync™ yang didukung gagang sikat gigi Philips Sonicare**, memilih mode menyikat gigi dan tingkat intensitas yang optimal untuk pemutihan luar biasa. Anda hanya perlu mulai menyikat gigi.
Semua kepala sikat gigi Philips Sonicare aman dan lembut pada gigi dan gusi. Selama pengujian, setiap kepala sikat diuji dengan ketat untuk memastikan ketahanan dan kinerja luar biasa setiap kali Anda menyikat gigi.
Teknologi sonik canggih Philips Sonicare menyemburkan air ke sela-sela gigi, sementara sikatnya menghancurkan plak dan membersihkannya untuk menyikat gigi sehari-hari yang bersih.
Kepala sikat W DiamondClean Anda terpasang sempurna dengan gagang sikat gigi Philips Sonicare mana pun, kecuali Philips One dan Essence. Cukup klik tombol nyala dan mati untuk memudahkan penggantian dan pembersihan.
Desain dan lapisan
Kesesuaian
Item yang disertakan
Kualitas dan performa
Manfaat kesehatan
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