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  • Gigi hingga 100% lebih putih hanya dalam satu minggu* Gigi hingga 100% lebih putih hanya dalam satu minggu* Gigi hingga 100% lebih putih hanya dalam satu minggu*

    Philips Sonicare W DiamondClean Kepala sikat gigi sonik standar

    HX6064/96

    Nilai keseluruhan / 5
    • Ulasan

    Gigi hingga 100% lebih putih hanya dalam satu minggu*

    Kepala sikat gigi W DiamondClean sempurna bagi Anda yang menginginkan pembersihan menyeluruh guna menghilangkan noda permukaan untuk senyum putih cemerlang. Kepala sikat ini juga bagus untuk menjaga kecerahan antara perawatan pemutihan profesional.

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    Harga ritel yang disarankan: Rp529.900,00

    Philips Sonicare W DiamondClean Kepala sikat gigi sonik standar

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    Gigi hingga 100% lebih putih hanya dalam satu minggu*

    Pembersihan tingkat lanjut untuk menghilangkan noda & gigi lebih putih

    • 4-kemasan
    • Ukuran standar
    • Click-on
    • Pemasangan mode BrushSync
    Membersihkan plak hingga 7x lebih banyak dibandingkan sikat gigi manual

    Membersihkan plak hingga 7x lebih banyak dibandingkan sikat gigi manual

    Bulu sikat yang rapat dan berkualitas tinggi membersihkan plak hingga 7x lebih banyak dibandingkan sikat gigi manual.

    Bulu sikat berbentuk berlian memberi Anda gigi yang 100% lebih putih dalam 1 minggu

    Bulu sikat berbentuk berlian memberi Anda gigi yang 100% lebih putih dalam 1 minggu

    Bantalan penghilang noda DiamondClean terbuat dari bulu sikat berbentuk berlian yang rapat, menghilangkan noda di permukaan gigi yang disebabkan oleh makanan dan minuman. Anda akan mendapatkan senyum yang lebih putih, hingga 100%*, hanya dalam 7 hari.

    Selalu ketahui saatnya harus mengganti. Selalu dapatkan pembersihan yang efektif.

    Selalu ketahui saatnya harus mengganti. Selalu dapatkan pembersihan yang efektif.

    Kepala sikat menjadi kurang efektif setelah digunakan selama 3 bulan, tetapi dengan BrushSync™ Anda akan diingatkan sebelum hal ini terjadi. Sikat gigi cerdas akan melacak seberapa sering dan seberapa keras Anda menyikat gigi, serta akan memberi tahu Anda ketika waktunya tiba untuk menggantinya. Belum memiliki sikat gigi cerdas Philips Sonicare? Cukup amati bulu sikat pengganti yang berwarna biru, dan jika berubah warna menjadi putih, Anda akan tahu bahwa sudah tiba saatnya untuk menggantinya dengan kepala sikat yang baru.

    Teruji untuk memenuhi kebutuhan kesehatan mulut Anda

    Teruji untuk memenuhi kebutuhan kesehatan mulut Anda

    Semua kepala sikat gigi Philips Sonicare aman dan lembut pada gigi dan gusi. Selama pengujian, setiap kepala sikat diuji dengan ketat untuk memastikan ketahanan dan kinerja luar biasa setiap kali Anda menyikat gigi.

    Teknologi sonik canggih dari Philips Sonicare

    Teknologi sonik canggih dari Philips Sonicare

    Teknologi sonik canggih Philips Sonicare menyemburkan air ke sela-sela gigi, sementara sikatnya menghancurkan plak dan membersihkannya untuk menyikat gigi sehari-hari yang bersih.

    Desain click-on untuk pemasangan kepala sikat yang mudah

    Desain click-on untuk pemasangan kepala sikat yang mudah

    Kepala sikat DiamondClean Anda terpasang sempurna dengan gagang sikat gigi Philips Sonicare, kecuali Philips One dan Essence. Cukup klik tombol nyala dan mati untuk memudahkan penggantian dan pembersihan.

    Secara otomatis memilih mode optimal untuk hasil terbaik**

    Secara otomatis memilih mode optimal untuk hasil terbaik**

    Dengan fitur pemasangan-mode BrushSync™, gigi Anda akan bersih maksimal**. Kepala sikat gigi Philips Sonicare W2 Optimal White disinkronkan dengan gagang sikat gigi Philips Sonicare yang didukung BrushSync™**, memilih mode menyikat gigi dan tingkat intensitas yang optimal untuk perawatan gusi yang luar biasa. Anda hanya perlu mulai menyikat gigi.

    Spesifikasi Teknis

    • Desain dan lapisan

      Tekstur bulu sikat
      Sedang
      Warna
      Hitam
      Bulu sikat pengingat
      Warna biru bulu sikat memudar
      Ukuran
      Standar

    • Kesesuaian

      Sistem kepala sikat
      Click-on
      Cocok untuk model ini
      • Kontrol plak 2 seri
      • Perlindungan plak 2 Seri
      • Kesehatan gusi 3 seri
      • DiamondClean
      • DiamondClean Smart
      • EasyClean
      • Essence+
      • FlexCare
      • FlexCare Platinum
      • FlexCare Platinum Tersambung
      • FlexCare+
      • untuk Anak-anak
      • HealthyWhite
      • HealthyWhite+
      • PowerUp
      • ProtectiveClean
      Pemasangan-mode BrushSync
      Y

    • Item yang disertakan

      Kepala sikat
      4 Optimal White W2

    • Kualitas dan performa

      Penggantian
      Setiap 3 bulan
      Teruji
      untuk pemakaian optimal

    • Manfaat kesehatan

      Penghilang plak
      Membersihkan plak hingga 7x lebih banyak*
      Kesehatan gusi
      Membantu meningkatkan kesehatan gusi
      Pemutih
      Gigi lebih putih hanya dalam satu minggu

    Badge-D2C

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    • Membersihkan plak hingga 7x lebih banyak dibandingkan sikat gigi manual
    • *Pemasangan-mode BrushSync™ hanya kompatibel dengan gagang sikat gigi yang didukung Philips Sonicare BrushSync™
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