Gigi hingga 100% lebih putih hanya dalam satu minggu*

Kepala sikat gigi W DiamondClean sempurna bagi Anda yang menginginkan pembersihan menyeluruh guna menghilangkan noda permukaan untuk senyum putih cemerlang. Kepala sikat ini juga bagus untuk menjaga kecerahan antara perawatan pemutihan profesional.