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  • Foto produk tunggal
  • Foto produk sisi depan
  • Foto detail produk
  • Foto produk yang digunakan
  • Foto keunggulan emosional
  • Foto keunggulan emosional
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Dihentikan

Philips Sonicare FlexCareSikat gigi listrik sonik

HX6982/03

Pembersihan Tingkat Lanjut

Teknologi inovatif memberikan hasil yang lebih baik. Kini ada cara yang menjamin kesehatan mulut yang lebih baik, yaitu Philips Sonicare FlexCare baru yang bekerja sesuai dengan kebutuhan perawatan mulut Anda.

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Pembersihan Tingkat Lanjut

  • 3 mode

  • 2 kepala sikat

Aksi pembersihan Sonicare yang dinamis mengarahkan cairan ke sela gigi

Aksi pembersihan Sonicare yang dinamis mengarahkan cairan ke sela gigi

Aksi dinamis dan unik sikat gigi listrik Philips Sonicare bisa menjangkau ke dalam sela gigi dan di sepanjang garis gusi secara lembut dan efektif.

Leher kepala sikat bersudut untuk menjangkau gigi belakang

Leher kepala sikat bersudut untuk menjangkau gigi belakang

Leher kepala sikat bersudut yang unik dari sikat gigi ini memudahkan untuk menyikat gigi bagian belakang, membersihkan plak di area yang sulit dijangkau.

Gigi lebih putih alami dengan teknologi sonic dipatenkan

Gigi lebih putih alami dengan teknologi sonic dipatenkan

Aksi pembersihan dinamis dari sikat gigi ini dan kontak langsung yang lebih luas dengan setiap gigi, terbukti menghilangkan noda sehari-hari, dan membantu menjaga gigi lebih putih alami.

Spesifikasi Teknis

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