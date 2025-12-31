2 year warranty
Dihentikan
HX6982/03
Pembersihan Tingkat Lanjut
Teknologi inovatif memberikan hasil yang lebih baik. Kini ada cara yang menjamin kesehatan mulut yang lebih baik, yaitu Philips Sonicare FlexCare baru yang bekerja sesuai dengan kebutuhan perawatan mulut Anda.
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3 mode
2 kepala sikat
Aksi dinamis dan unik sikat gigi listrik Philips Sonicare bisa menjangkau ke dalam sela gigi dan di sepanjang garis gusi secara lembut dan efektif.
Leher kepala sikat bersudut yang unik dari sikat gigi ini memudahkan untuk menyikat gigi bagian belakang, membersihkan plak di area yang sulit dijangkau.
Aksi pembersihan dinamis dari sikat gigi ini dan kontak langsung yang lebih luas dengan setiap gigi, terbukti menghilangkan noda sehari-hari, dan membantu menjaga gigi lebih putih alami.
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