Kotak pengisian daya USB dan gelas pengisian daya

Kotak USB yang mewah merangkap sebagai pengisi daya agar daya tidak habis di perjalanan. Letakkan sikat gigi Anda di dalam kotak dan hubungkan ke laptop atau colokkan ke stopkontak. Kotak memiliki tempat kepala sikat agar gigi tetap bersih saat bepergian. Sedangkan untuk mengisi daya di rumah, gelas pengisi daya yang bergaya cocok untuk kamar mandi Anda dan merangkap sebagai gelas untuk berkumur setelah menyikat. Cukup letakkan sikat di dalam kaca. Nikmati dua minggu penggunaan rutin dengan sekali pengisian daya penuh.