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  • Gigi lebih putih dan lebih sehat selamanya Gigi lebih putih dan lebih sehat selamanya Gigi lebih putih dan lebih sehat selamanya

    Philips Sonicare DiamondClean Sikat gigi listrik sonik

    HX9332/04

    Gigi lebih putih dan lebih sehat selamanya

    Pemutihan terbaik Sonicare pada sikat gigi listrik Philips Sonicare kami yang paling elegan. Beralihlah ke Sonicare.

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    Philips Sonicare DiamondClean Sikat gigi listrik sonik

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    Gigi lebih putih dan lebih sehat selamanya

    Sikat gigi sonic pemutih Philips Sonicare terbaik

    • 5 mode
    • 2 kepala sikat
    • Pengisi daya kaca
    • Pengisi daya perjalanan USB
    Membersihkan plak hingga 7x lebih banyak dibandingkan sikat gigi manual

    Membersihkan plak hingga 7x lebih banyak dibandingkan sikat gigi manual

    Bulu sikat yang rapat dan berkualitas tinggi membersihkan plak hingga 7x lebih banyak dibandingkan sikat gigi manual.

    Senyum yang lebih putih dalam 1 minggu dengan kepala sikat DiamondClean kami*

    Senyum yang lebih putih dalam 1 minggu dengan kepala sikat DiamondClean kami*

    Pasang kepala sikat DiamondClean kami untuk menghilangkan noda di permukaan gigi dengan lembut namun efektif. Bulu sikat tengah penghilang noda yang rapat bekerja keras untuk membuat senyum Anda 2x lebih putih hanya dalam 7 hari.*

    Meningkatkan kesehatan gusi hanya dalam 2 minggu*

    Meningkatkan kesehatan gusi hanya dalam 2 minggu*

    Dengan pembersihan optimal DiamondClean, gusi akan menjadi lebih sehat dalam 2 minggu*. Membersihkan plak hingga 7x lebih banyak di sepanjang gusi dibandingkan sikat gigi manual* untuk mendapatkan senyum paling sehat.

    Pilih dari 5 mode termasuk Polish dan Sensitive

    Pilih dari 5 mode termasuk Polish dan Sensitive

    Dengan DiamondClean, Anda mendapatkan bersih yang menyegarkan setiap hari. 5 mode kami mencakup semua kebutuhan penyikatan gigi Anda; Mode Clean – untuk pembersihan harian yang luar biasa, Gum Care – untuk memijat gusi dengan lembut, Polish – untuk senyum cemerlang, Sensitive – untuk pembersihan gusi sensitif dengan lembut namun efektif, dan White – mode ideal untuk menghilangkan noda di permukaan gigi.

    Kotak pengisian daya USB dan gelas pengisian daya

    Kotak pengisian daya USB dan gelas pengisian daya

    Kotak USB yang mewah merangkap sebagai pengisi daya agar daya tidak habis di perjalanan. Letakkan sikat gigi Anda di dalam kotak dan hubungkan ke laptop atau colokkan ke stopkontak. Kotak memiliki tempat kepala sikat agar gigi tetap bersih saat bepergian. Sedangkan untuk mengisi daya di rumah, gelas pengisi daya yang bergaya cocok untuk kamar mandi Anda dan merangkap sebagai gelas untuk berkumur setelah menyikat. Cukup letakkan sikat di dalam kaca. Nikmati dua minggu penggunaan rutin dengan sekali pengisian daya penuh.

    Teknologi unik kami memberikan Anda pembersihan yang kuat namun lembut

    Teknologi unik kami memberikan Anda pembersihan yang kuat namun lembut

    Getaran sonic yang kuat mengocok pasta gigi Anda menjadi busa pembasmi plak, dan mendorongnya ke dalam sela gigi dan sepanjang gusi Anda. Pada saat yang sama gigi Anda akan merasakan 62.000 sikatan yang lembut namun efektif. Anda akan mendapatkan penyikatan gigi manual untuk sebulan hanya dalam 2 menit.

    Timer membantu penyikatan gigi yang menyeluruh selama 2 menit

    Timer membantu penyikatan gigi yang menyeluruh selama 2 menit

    Hanya membutuhkan 2 menit untuk menyikat gigi Anda secara menyeluruh. QuadPacer kami memberitahu Anda jika Anda telah menghabiskan waktu optimal pada setiap bagian mulut, sedangkan SmarTimer akan memberi tanda jika waktu total habis. Keduanya membantu Anda mencapai waktu menyikat gigi yang disarankan, setiap saat.

    Leher bersudut untuk membantu membersihkan area yang sulit

    Leher bersudut untuk membantu membersihkan area yang sulit

    Bentuk gagang sikat gigi DiamondClean yang unik dipadukan dengan kepala sikat kami menjangkau bagian yang sulit seperti bagian belakang gigi untuk pembersihan yang menyeluruh.

    Program Easy Start menyusun rutinitas Philips Sonicare Anda

    Program Easy Start menyusun rutinitas Philips Sonicare Anda

    Melakukan sesuatu yang baru memerlukan penyesuaian diri. Program easy-start kami memberikan Anda pilihan peningkatan tenaga penyikatan gigi secara perlahan dan bertahap pada 14 penggunaan pertama sikat gigi baru Anda.

    Aman dan lembut untuk menjaga kesehatan mulut Anda

    Aman dan lembut untuk menjaga kesehatan mulut Anda

    Apa pun kebutuhan Anda, DiamondClean memastikan pengalaman menyikat gigi yang aman. Teknologi sonic kami cocok untuk digunakan pada kawat gigi, tambalan, mahkota, dan veneer, bahkan dapat digunakan untuk perawatan penyakit gusi harian.

    Spesifikasi Teknis

    • Daya

      Tegangan
      100-240 V, 50-60 Hz

    • Spesifikasi teknis

      Baterai
      Dapat diisi ulang
      Waktu operasi (daya penuh hingga kosong)
      Sampai 3 minggu**
      Jenis baterai
      Lithium ION

    • Desain dan lapisan

      Warna
      Putih keramik

    • Layanan

      Garansi
      Garansi terbatas 2 tahun

    • Mudah digunakan

      Gagang
      Desain ergonomis yang ramping
      Layar
      Layar yang menyala
      Indikator baterai
      Ikon yang menyala menandakan usia baterai
      Sistem kepala sikat
      Kepala sikat click-on yang mudah
      Waktu penyikatan
      Sampai 3 minggu**

    • Item yang disertakan

      Gagang
      1 DiamondClean
      Kepala sikat
      • 1 DiamondClean ringkas
      • 1 DiamondClean standar
      Travel case
      Pengisi daya perjalanan USB
      Pengisi daya kaca
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    • Performa pembersihan

      Manfaat kesehatan
      Meningkatkan kesehatan gusi hanya dalam dua minggu
      Kinerja
      Membersihkan plak hingga 7x lebih banyak*
      Manfaat memutihkan
      Memutihkan gigi 2X lebih baik*
      Kecepatan
      Hingga 62.000 gerakan sikat/menit
      Pengatur waktu
      Quadpacer dan SmarTimer

    • Mode

      Bersih
      Untuk pembersihan yang luar biasa setiap hari
      Putih
      Menghilangkan noda di permukaan gigi
      Gum Care
      Memijat gusi dengan lembut
      Polandia
      Mencerahkan dan mengilapkan gigi
      Sensitif
      Pembersihan gusi dan gigi yang lembut

    Badge-D2C

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    • *berdasarkan dua periode menyikat gigi selama dua menit per hari, menggunakan mode bersih
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