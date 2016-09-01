HX9332/04
Gigi lebih putih dan lebih sehat selamanya
Pemutihan terbaik Sonicare pada sikat gigi listrik Philips Sonicare kami yang paling elegan. Beralihlah ke Sonicare.See all benefits
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Bulu sikat yang rapat dan berkualitas tinggi membersihkan plak hingga 7x lebih banyak dibandingkan sikat gigi manual.
Pasang kepala sikat DiamondClean kami untuk menghilangkan noda di permukaan gigi dengan lembut namun efektif. Bulu sikat tengah penghilang noda yang rapat bekerja keras untuk membuat senyum Anda 2x lebih putih hanya dalam 7 hari.*
Dengan pembersihan optimal DiamondClean, gusi akan menjadi lebih sehat dalam 2 minggu*. Membersihkan plak hingga 7x lebih banyak di sepanjang gusi dibandingkan sikat gigi manual* untuk mendapatkan senyum paling sehat.
Dengan DiamondClean, Anda mendapatkan bersih yang menyegarkan setiap hari. 5 mode kami mencakup semua kebutuhan penyikatan gigi Anda; Mode Clean – untuk pembersihan harian yang luar biasa, Gum Care – untuk memijat gusi dengan lembut, Polish – untuk senyum cemerlang, Sensitive – untuk pembersihan gusi sensitif dengan lembut namun efektif, dan White – mode ideal untuk menghilangkan noda di permukaan gigi.
Kotak USB yang mewah merangkap sebagai pengisi daya agar daya tidak habis di perjalanan. Letakkan sikat gigi Anda di dalam kotak dan hubungkan ke laptop atau colokkan ke stopkontak. Kotak memiliki tempat kepala sikat agar gigi tetap bersih saat bepergian. Sedangkan untuk mengisi daya di rumah, gelas pengisi daya yang bergaya cocok untuk kamar mandi Anda dan merangkap sebagai gelas untuk berkumur setelah menyikat. Cukup letakkan sikat di dalam kaca. Nikmati dua minggu penggunaan rutin dengan sekali pengisian daya penuh.
Getaran sonic yang kuat mengocok pasta gigi Anda menjadi busa pembasmi plak, dan mendorongnya ke dalam sela gigi dan sepanjang gusi Anda. Pada saat yang sama gigi Anda akan merasakan 62.000 sikatan yang lembut namun efektif. Anda akan mendapatkan penyikatan gigi manual untuk sebulan hanya dalam 2 menit.
Hanya membutuhkan 2 menit untuk menyikat gigi Anda secara menyeluruh. QuadPacer kami memberitahu Anda jika Anda telah menghabiskan waktu optimal pada setiap bagian mulut, sedangkan SmarTimer akan memberi tanda jika waktu total habis. Keduanya membantu Anda mencapai waktu menyikat gigi yang disarankan, setiap saat.
Bentuk gagang sikat gigi DiamondClean yang unik dipadukan dengan kepala sikat kami menjangkau bagian yang sulit seperti bagian belakang gigi untuk pembersihan yang menyeluruh.
Melakukan sesuatu yang baru memerlukan penyesuaian diri. Program easy-start kami memberikan Anda pilihan peningkatan tenaga penyikatan gigi secara perlahan dan bertahap pada 14 penggunaan pertama sikat gigi baru Anda.
Apa pun kebutuhan Anda, DiamondClean memastikan pengalaman menyikat gigi yang aman. Teknologi sonic kami cocok untuk digunakan pada kawat gigi, tambalan, mahkota, dan veneer, bahkan dapat digunakan untuk perawatan penyakit gusi harian.
Daya
Spesifikasi teknis
Desain dan lapisan
Layanan
Mudah digunakan
Item yang disertakan
Performa pembersihan
Mode
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