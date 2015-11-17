2 year warranty
Fidelitas tinggi, kualitas premium. Ke mana pun Anda pergi.
Headphone Fidelio L2 dengan mikrofon mengombinasikan standar suara tertinggi dan kenyamanan untuk pengalaman mendengarkan yang autentik. Dirancang secara profesional untuk menghadirkan suara alami seperti yang sebenarnya. Dirancang khusus untuk kenyamanan yang tahan lama.
Audio resolusi tinggi
Over-ear
Bantalan busa memory mewah
Lipatan datar
Earshell aluminium dipilih untuk kekuatannya mengurangi vibrasi dan resonansi yang tidak diinginkan. Earshell dipasang pada lapisan plastik canggih untuk membuat headphone lebih stabil. Sebagai hasilnya, mereka meredam vibrasi seefektif mungkin untuk suara yang akurat dan tajam.
Desain belakang semi terbuka menggabungkan suara seimbang dan transparan dari bagian belakang yang terbuka dengan bass dalam dan isolasi noise yang muncul dari bagian belakang yang sepenuhnya tertutup. Ini termasuk bahan tenun anti akustik ke dalam sekat gerigi akustik untuk isolasi noise terkendali, kebocoran minimal dan mengurangi noise lingkungan.
Isolasi suara yang luar biasa sambil mempertahankan pengalaman musik dalam ruangan.
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4.5
dari 5
2
Ulasan
100%
Merekomendasikan produk ini
크리스킴
17/11/2015
한국
가성비 뛰어난 레퍼런스 급 헤드폰
이만한 가격대에 레퍼런스 급 헤드폰은 구하기 힘들것 같다. 지금껏 들어본 헤드폰 중에서 가장 뛰어난 성능인것 만은 확실하다. 레퍼런스 급의 헤드폰들과 견주어도 손색이 없다. 하지만 A/S 부분이나 액세서리 를 따로 구매할 수 없는것이 불만이다. 또한 헤드폰 이어패드를 교환할 수 없는 것이 안타깝다. 헤드폰 이어패드도 A/S 로 가능한지 알 고 싶습니다. 이것만 된다면 정말 괜찮은 헤드폰임에는 틀림 없다.
Ya, saya merekomendasikan produk ini
Ulasan ini dibuat untuk Fidelio L2BO 마이크 장착 헤드폰
Ya, saya merekomendasikan produk ini
Ulasan ini dibuat untuk Fidelio L2BO 마이크 장착 헤드폰
Jackie25
30/10/2017
日本
オーバーヘッド型にしてよかった
今までカナル型のヘッドホンを使用してきましたが、迫力ある低音が聞きたくて、オーバーヘッド型を探すにあたり、ネット上の口コミからこのヘッドホンを選定しました。 購入時、初期トラブル（コネクターの接触不良）にて片側から音が出ないため、購入業者に連絡し、すぐに代替品と交換していただきました。それから約2年自宅にて使用しての感想ですが、いまだに購入時と変わらないパッドやバンドの使用感は素晴らしいです。 それにもまして、低音の迫力があり、中音域や高音域も艶っぽく、非常に音が楽しめるヘッドホンとなりました。
Ya, saya merekomendasikan produk ini
Ulasan ini dibuat untuk Fidelio L2BO ヘッドホン／マイク付き
Ya, saya merekomendasikan produk ini
Ulasan ini dibuat untuk Fidelio L2BO ヘッドホン／マイク付き