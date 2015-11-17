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FidelioHeadphone dengan mikrofon

L2BO/00

4.5

| (2) Ulasan | 100% Merekomendasikan produk ini

Fidelitas tinggi, kualitas premium. Ke mana pun Anda pergi.

Headphone Fidelio L2 dengan mikrofon mengombinasikan standar suara tertinggi dan kenyamanan untuk pengalaman mendengarkan yang autentik. Dirancang secara profesional untuk menghadirkan suara alami seperti yang sebenarnya. Dirancang khusus untuk kenyamanan yang tahan lama.

Lihat semua manfaat

Fidelitas tinggi, kualitas premium. Ke mana pun Anda pergi.

  • Audio resolusi tinggi

  • Over-ear

  • Bantalan busa memory mewah

  • Lipatan datar

Earshell aluminium yang didesain khusus untuk persisi akustik

Earshell aluminium yang didesain khusus untuk persisi akustik

Earshell aluminium dipilih untuk kekuatannya mengurangi vibrasi dan resonansi yang tidak diinginkan. Earshell dipasang pada lapisan plastik canggih untuk membuat headphone lebih stabil. Sebagai hasilnya, mereka meredam vibrasi seefektif mungkin untuk suara yang akurat dan tajam.

Arsitektur belakang semi terbuka akustik untuk suara alami

Arsitektur belakang semi terbuka akustik untuk suara alami

Desain belakang semi terbuka menggabungkan suara seimbang dan transparan dari bagian belakang yang terbuka dengan bass dalam dan isolasi noise yang muncul dari bagian belakang yang sepenuhnya tertutup. Ini termasuk bahan tenun anti akustik ke dalam sekat gerigi akustik untuk isolasi noise terkendali, kebocoran minimal dan mengurangi noise lingkungan.

Isolasi suara dahsyat dan pengalaman mendengar yang luas

Isolasi suara yang luar biasa sambil mempertahankan pengalaman musik dalam ruangan.

Spesifikasi Teknis

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Ulasan

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4.5

dari 5

2

Ulasan

100%

Merekomendasikan produk ini

3
2
1

17/11/2015

한국

한국

가성비 뛰어난 레퍼런스 급 헤드폰

이만한 가격대에 레퍼런스 급 헤드폰은 구하기 힘들것 같다. 지금껏 들어본 헤드폰 중에서 가장 뛰어난 성능인것 만은 확실하다. 레퍼런스 급의 헤드폰들과 견주어도 손색이 없다. 하지만 A/S 부분이나 액세서리 를 따로 구매할 수 없는것이 불만이다. 또한 헤드폰 이어패드를 교환할 수 없는 것이 안타깝다. 헤드폰 이어패드도 A/S 로 가능한지 알 고 싶습니다. 이것만 된다면 정말 괜찮은 헤드폰임에는 틀림 없다.

Ya, saya merekomendasikan produk ini

Ulasan ini dibuat untuk Fidelio L2BO 마이크 장착 헤드폰

Ya, saya merekomendasikan produk ini

Ulasan ini dibuat untuk Fidelio L2BO 마이크 장착 헤드폰

30/10/2017

日本

日本

オーバーヘッド型にしてよかった

今までカナル型のヘッドホンを使用してきましたが、迫力ある低音が聞きたくて、オーバーヘッド型を探すにあたり、ネット上の口コミからこのヘッドホンを選定しました。 購入時、初期トラブル（コネクターの接触不良）にて片側から音が出ないため、購入業者に連絡し、すぐに代替品と交換していただきました。それから約2年自宅にて使用しての感想ですが、いまだに購入時と変わらないパッドやバンドの使用感は素晴らしいです。 それにもまして、低音の迫力があり、中音域や高音域も艶っぽく、非常に音が楽しめるヘッドホンとなりました。

Ya, saya merekomendasikan produk ini

Ulasan ini dibuat untuk Fidelio L2BO ヘッドホン／マイク付き

Ya, saya merekomendasikan produk ini

Ulasan ini dibuat untuk Fidelio L2BO ヘッドホン／マイク付き

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