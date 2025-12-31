2 year warranty
Dihentikan
LR036P20BP/59
Memberi daya pada semua perangkat yang sangat mengonsumsi energi
Produk-produk elektronik saat ini, seperti mainan elektronik dan audio portabel, menggunakan lebih banyak daya lebih dari sebelumnya. Gunakan perangkat lebih lama berkat baterai Power Alkalin Philips.
AAA/AA
Alkalin
Untuk berkontribusi terhadap lingkungan dan kesehatan manusia, gunakan mitra logistik balik kami, Green Eletron, untuk membuang baterai secara bertanggung jawab. Lihat situs web https://www.greeneletron.org.br/pilhas untuk informasi tentang tempat pengumpulan.
Semua baterai mengalami kehilangan energi bila tidak digunakan. Kami menjamin baterai tetap memiliki setidaknya 80% energinya semula sebelum tanggal penggunaan terbaiknya (best-before).
Teknologi alkalin memastikan aliran daya untuk perangkat yang memerlukan banyak daya.
Ulasan
Untuk berkontribusi terhadap lingkungan dan kesehatan manusia, gunakan mitra logistik balik kami, Green Eletron, untuk membuang baterai secara bertanggung jawab. Lihat situs web https://www.greeneletron.org.br/pilhas untuk informasi tentang tempat pengumpulan.