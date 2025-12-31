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Baterai

LR03A20C/40

Teknologi alkalin cocok untuk perangkat yang perlu banyak daya.

Kinerja andalan dan baterai yang tahan lama untuk perangkat sehari-hari, seperti jam dan radio. Teknologi alkalin Philips menawarkan keunggulan bagi kebutuhan mendasar.

Lihat semua manfaat

Teknologi alkalin cocok untuk perangkat yang perlu banyak daya.

  • AAA

  • Alkalin

Teknologi alkalin cocok untuk perangkat yang memerlukan banyak daya

Teknologi alkalin memastikan aliran daya untuk perangkat yang memerlukan banyak daya.

Baterai Alkalin Philips mengandung 0% Kadmium, Merkuri, Timbal

Baterai Philips ini dijamin bebas dari logam berat berbahaya seperti Kadmium, Merkuri, dan Timbal.

Produk lengkap yang berarti tersedia baterai untuk setiap kebutuhan

Philips menawarkan produk lengkap yang terdiri dari beberapa baterai yang paling sering digunakan (AA, AAA, C, D, 9V) dalam berbagai variasi kemasan untuk memenuhi kebutuhan Anda.

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