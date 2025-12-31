2 year warranty
Dihentikan
LR03E4B/40
Tenaga super tinggi untuk perangkat dengan konsumsi daya tinggi
Ingin yang terbaik? Pilih baterai Ultra Alkaline. Baterai ini cocok untuk dengan konsumsi daya yang tinggi.
AAA
Ultra Alkalin
Semua baterai mengalami kehilangan energi bila tidak digunakan. Kami menjamin baterai tetap memiliki setidaknya 80% energinya semula sebelum tanggal penggunaan terbaiknya (best-before).
Baterai AAA Ultra Alkaline Philips memiliki daya 129% lebih besar dibandingkan standar industri
Baterai Philips ini dijamin bebas dari logam berat berbahaya seperti Kadmium, Merkuri, dan Timbal.
Ulasan