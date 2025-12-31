ProdukDukungan
en/id

Healthy lifestyles start here. Sign up and get exclusive offers

2 year warranty

Semua seri

  • Gambar utama
  • Foto kemasan
  • Gambar utama
  • Foto kemasan

Dihentikan

Baterai

LR03E4B/40

Tenaga super tinggi untuk perangkat dengan konsumsi daya tinggi

Ingin yang terbaik? Pilih baterai Ultra Alkaline. Baterai ini cocok untuk dengan konsumsi daya yang tinggi.

Lihat semua manfaat

Tenaga super tinggi untuk perangkat dengan konsumsi daya tinggi

  • AAA

  • Ultra Alkalin

Baterai tetap awet digunakan hingga 5 tahun

Semua baterai mengalami kehilangan energi bila tidak digunakan. Kami menjamin baterai tetap memiliki setidaknya 80% energinya semula sebelum tanggal penggunaan terbaiknya (best-before).

Daya 129% lebih besar dibandingkan standar industri

Baterai AAA Ultra Alkaline Philips memiliki daya 129% lebih besar dibandingkan standar industri

Baterai Alkalin Philips mengandung 0% Kadmium, Merkuri, Timbal

Baterai Philips ini dijamin bebas dari logam berat berbahaya seperti Kadmium, Merkuri, dan Timbal.

Spesifikasi Teknis

Dapatkan dukungan untuk produk ini

Temukan Pertanyaan Umum, panduan pengguna, informasi keselamatan, dan tip

Ulasan

Mulai hidup sehat. Daftar & dapatkan penawaran eksklusif

  • Penawaran khusus member.
  • Akses lebih awal ke promo.
  • Info produk terbaru & tips hidup sehat.

Saya ingin menerima komunikasi promosi tentang produk, layanan, acara, dan promosi Philips berdasarkan preferensi dan perilaku saya. Saya dapat berhenti berlangganan kapan saja.

  • Penawaran khusus member.
  • Akses lebih awal ke promo.
  • Info produk terbaru & tips hidup sehat.