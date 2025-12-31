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Dihentikan

Power AlkalineBaterai

LR14P2B/40

Memberi daya pada semua perangkat yang sangat mengonsumsi energi

Produk-produk elektronik saat ini, seperti mainan elektronik dan audio portabel, menggunakan lebih banyak daya lebih dari sebelumnya. Gunakan perangkat lebih lama berkat baterai Power Alkalin Philips.

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Memberi daya pada semua perangkat yang sangat mengonsumsi energi

  • C

  • Power Alkaline

Baterai Alkalin Philips mengandung 0% Kadmium, Merkuri, Timbal

Baterai Philips ini dijamin bebas dari logam berat berbahaya seperti Kadmium, Merkuri, dan Timbal.

Petunjuk pengguna bebas bahasa yang mudah dipahami

Simbol bebas bahasa universal pada kemasan yang menjelaskan bagaimana dan di mana baterai dapat atau sebaiknya digunakan.

Produk lengkap yang berarti tersedia baterai untuk setiap kebutuhan

Philips menawarkan produk lengkap yang terdiri dari beberapa baterai yang paling sering digunakan (AA, AAA, C, D, 9V) dalam berbagai variasi kemasan untuk memenuhi kebutuhan Anda.

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