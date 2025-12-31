2 year warranty
LR6A40C/40
Teknologi alkalin cocok untuk perangkat yang perlu banyak daya.
Kinerja andalan dan baterai yang tahan lama untuk perangkat sehari-hari, seperti jam dan radio. Teknologi alkalin Philips menawarkan keunggulan bagi kebutuhan mendasar.
AA
Alkalin
Teknologi alkalin memastikan aliran daya untuk perangkat yang memerlukan banyak daya.
Baterai Philips ini dijamin bebas dari logam berat berbahaya seperti Kadmium, Merkuri, dan Timbal.
Philips menawarkan produk lengkap yang terdiri dari beberapa baterai yang paling sering digunakan (AA, AAA, C, D, 9V) dalam berbagai variasi kemasan untuk memenuhi kebutuhan Anda.
Ulasan