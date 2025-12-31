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Ultra AlkalineBaterai

LR6E4B/40

Tenaga super tinggi untuk perangkat dengan konsumsi daya tinggi

Ingin yang terbaik? Pilih baterai Ultra Alkaline. Baterai ini cocok untuk dengan konsumsi daya yang tinggi.

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Tenaga super tinggi untuk perangkat dengan konsumsi daya tinggi

  • AA

  • Ultra Alkalin

Daya 132% lebih besar dibandingkan standar industri

Baterai AA Ultra Alkaline Philips memiliki daya 132% lebih besar dibandingkan standar industri

Baterai Alkalin Philips mengandung 0% Kadmium, Merkuri, Timbal

Baterai Philips ini dijamin bebas dari logam berat berbahaya seperti Kadmium, Merkuri, dan Timbal.

Warna membuat ukuran baterai mudah dikenali

Agar ukuran baterai yang paling umum mudah dikenali, kami menggunakan kode warna untuk ukuran baterai sesuai dengan standar industri.

Spesifikasi Teknis

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