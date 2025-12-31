2 year warranty
Dihentikan
LR6E4B/40
Tenaga super tinggi untuk perangkat dengan konsumsi daya tinggi
Ingin yang terbaik? Pilih baterai Ultra Alkaline. Baterai ini cocok untuk dengan konsumsi daya yang tinggi.
AA
Ultra Alkalin
Baterai AA Ultra Alkaline Philips memiliki daya 132% lebih besar dibandingkan standar industri
Baterai Philips ini dijamin bebas dari logam berat berbahaya seperti Kadmium, Merkuri, dan Timbal.
Agar ukuran baterai yang paling umum mudah dikenali, kami menggunakan kode warna untuk ukuran baterai sesuai dengan standar industri.
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