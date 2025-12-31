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Ultra AlkalineBaterai

LR6E4B/97

Tenaga luar biasa untuk perangkat dengan tuntutan daya tinggi

Ketika Anda menginginkan yang terbaik, pilih baterai Ultra Alkalin. Baterai ini memberikan 30% lebih banyak daya dibandingkan baterai alkalin dan cocok untuk perangkat dengan tuntutan daya tinggi.

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Tenaga luar biasa untuk perangkat dengan tuntutan daya tinggi

  • AA

  • Ultra Alkalin

Baterai Alkalin Philips mengandung 0% Kadmium, Merkuri, Timbal

Baterai Philips ini dijamin bebas dari logam berat berbahaya seperti Kadmium, Merkuri, dan Timbal.

Baterai tetap awet digunakan hingga 5 tahun

Semua baterai mengalami kehilangan energi bila tidak digunakan. Kami menjamin baterai tetap memiliki setidaknya 80% energinya semula sebelum tanggal penggunaan terbaiknya (best-before).

Baterai alkalin 6x lebih baik dibandingkan Karbon Zinc pada umumnya

Baterai alkalin enam kali lebih baik dibandingkan baterai Karbon Zinc pada umumnya.

Spesifikasi Teknis

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