2 year warranty
Dihentikan
LR6E4B/97
Tenaga luar biasa untuk perangkat dengan tuntutan daya tinggi
Ketika Anda menginginkan yang terbaik, pilih baterai Ultra Alkalin. Baterai ini memberikan 30% lebih banyak daya dibandingkan baterai alkalin dan cocok untuk perangkat dengan tuntutan daya tinggi.
AA
Ultra Alkalin
Baterai Philips ini dijamin bebas dari logam berat berbahaya seperti Kadmium, Merkuri, dan Timbal.
Semua baterai mengalami kehilangan energi bila tidak digunakan. Kami menjamin baterai tetap memiliki setidaknya 80% energinya semula sebelum tanggal penggunaan terbaiknya (best-before).
Baterai alkalin enam kali lebih baik dibandingkan baterai Karbon Zinc pada umumnya.