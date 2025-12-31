2 year warranty
Dihentikan
LR6P10BP/59
Memberi daya pada semua perangkat yang sangat mengonsumsi energi
Produk-produk elektronik saat ini, seperti mainan elektronik dan audio portabel, menggunakan lebih banyak daya lebih dari sebelumnya. Gunakan perangkat lebih lama berkat baterai Power Alkalin Philips.
AA
Alkalin
Teknologi alkalin memastikan aliran daya untuk perangkat yang memerlukan banyak daya.
Baterai Philips ini dijamin bebas dari logam berat berbahaya seperti Kadmium, Merkuri, dan Timbal.
Simbol bebas bahasa universal pada kemasan yang menjelaskan bagaimana dan di mana baterai dapat atau sebaiknya digunakan.
Ulasan
Untuk berkontribusi terhadap lingkungan dan kesehatan manusia, gunakan mitra logistik balik kami, Green Eletron, untuk membuang baterai secara bertanggung jawab. Lihat situs web https://www.greeneletron.org.br/pilhas untuk informasi tentang tempat pengumpulan.