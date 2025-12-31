2 year warranty
Dihentikan
LR6P12B/40
Memberi daya pada semua perangkat yang sangat mengonsumsi energi
Produk-produk elektronik saat ini, seperti mainan elektronik dan audio portabel, menggunakan lebih banyak daya lebih dari sebelumnya. Jalankan perangkat lebih lama dengan PowerLife Alkalin.
AA
Alkalin
Teknologi alkalin memastikan aliran daya untuk perangkat yang memerlukan banyak daya.
Baterai Philips ini dijamin bebas dari logam berat berbahaya seperti Kadmium, Merkuri, dan Timbal.
Philips menawarkan produk lengkap yang terdiri dari beberapa baterai yang paling sering digunakan (AA, AAA, C, D, 9V) dalam berbagai variasi kemasan untuk memenuhi kebutuhan Anda.
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