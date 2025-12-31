2 year warranty
Dihentikan
LR6P4B/59
Memberi daya pada semua perangkat yang sangat mengonsumsi energi
Produk-produk elektronik saat ini, seperti mainan elektronik dan audio portabel, menggunakan lebih banyak daya lebih dari sebelumnya. Gunakan perangkat lebih lama berkat baterai Power Alkalin Philips.
AA
Alkalin
Philips menawarkan produk lengkap yang terdiri dari beberapa baterai yang paling sering digunakan (AA, AAA, C, D, 9V) dalam berbagai variasi kemasan untuk memenuhi kebutuhan Anda.
Baterai Philips ini dijamin bebas dari logam berat berbahaya seperti Kadmium, Merkuri, dan Timbal.
Untuk berkontribusi terhadap lingkungan dan kesehatan manusia, gunakan mitra logistik balik kami, Green Eletron, untuk membuang baterai secara bertanggung jawab. Lihat situs web https://www.greeneletron.org.br/pilhas untuk informasi tentang tempat pengumpulan.
Ulasan
Untuk berkontribusi terhadap lingkungan dan kesehatan manusia, gunakan mitra logistik balik kami, Green Eletron, untuk membuang baterai secara bertanggung jawab. Lihat situs web https://www.greeneletron.org.br/pilhas untuk informasi tentang tempat pengumpulan.