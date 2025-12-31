Performa berkas cahaya yang lebih baik daripada halogen

Bohlam LED Philips Ultinon Access didesain untuk memberikan performa berkas cahaya yang lebih baik daripada bohlam halogen dalam desain yang ringkas dan universal. Dengan menggunakan inovasi terbaru dari teknologi LED, bohlam ini menghadirkan fluks cerah yang sama dengan bohlam halogen standar ECE, tetapi dengan performa berkas cahaya yang jauh lebih baik menggunakan lebih sedikit energi. Bohlam LED Philips Ultinon Access memberikan pengemudi penglihatan jalan yang lebih baik, sehingga lebih mudah untuk mendeteksi rintangan dan mengemudi dengan lebih aman.