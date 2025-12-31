Pemasangan plug-and-play

"Dengan bohlam LED Philips WeatherVision, pemasangan begitu cepat dan mudah sehingga proses retrofit-nya pun sangat mudah! Anda tidak perlu memeriksa kompatibilitas atau cincin adaptor: Bohlam LED Philips Ultinon WeatherVision memiliki bodi ultra-ringkas dan alas - kompatibel IEC 60061 terintegrasi. Desainnya yang direct-fit memiliki ukuran yang sama dengan bohlam halogen sehingga mudah dipasang di ruang sempit. Lampu ini mudah dipasang dan memastikan kompatibilitas luas dengan sebagian besar model kendaraan*."