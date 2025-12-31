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Ultinon Pro7000 SIBohlam sein mobil dan truk

LUM12202AU70X2/20

Nikmati pencahayaan optimal untuk berkendara lebih aman.

Berkendara tampak elegan dengan lampu side repeater Philips Ultinon Pro7000 LED-AMB [≈WY5W]. Warna kuningnya terang dan lebih jelas terlihat sehingga Anda dapat memberi sein dengan aman sekaligus tampak elegan.

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Lampu sein yang lebih terang dan elegan

Nikmati pencahayaan optimal untuk berkendara lebih aman.

  • LED-AMB [≈WY5W]

  • Jumlah bola lampu: 2

  • 12V, Kuning Terang

  • Sistem otomotif canggih

Beri tahukan arah yang Anda tuju dengan lampu eksterior yang lebih terang

Memberi sein arah pergerakan kendaraan Anda amatlah penting bagi keselamatan pengendara. Untuk menghindari tabrakan, pengendara lain perlu mengetahui pergerakan kendaraan Anda. Ketika visibilitas berkurang akibat cuaca buruk, kebutuhan akan lampu sein yang terang dan jelas pun meningkat. Lampu side repeater Philips Ultinon Pro7000 LED memiliki warna kuning yang terang dan jelas. Karena mobil Anda merepresentasikan diri Anda, jangan ragu tampil elegan dengan lampu sein LED Philips.

Informasi keamanan instan untuk pengemudi lainnya

Dibandingkan bohlam, Philips Ultinon Pro7000 LED menyala lebih cepat untuk memastikan pengendara lain dapat bereaksi lebih cepat sehingga berkendara lebih aman.

Desain ergonomis dengan susunan tiga LED

Lampu sein belok dan side repeater Philips Ultinon Pro7000 LED menghasilkan distribusi cahaya yang seragam. Sudutnya yang lebar memastikan cahaya diproyeksikan secara tepat.

Spesifikasi Teknis

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Penafian

  1. Tidak berstandar ECE