Ganti lampu Anda agar tampil semakin bergaya

Jika Anda ingin meningkatkan pencahayaan dan gaya interior kendaraan, pilihlah bohlam Philips Ultinon Pro7000 LED. Lampu putihnya yang terang akan membantu Anda melihat isi dasbor, menemukan ponsel atau dompet yang terjatuh di bawah kursi, atau mencari barang di bagasi. Selain membantu Anda melihat dengan lebih baik, lampu ini juga elegan.