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Ultinon Pro7000 SIBohlam lampu sein truk

LUM24844CU70X1/20

Nikmati pencahayaan optimal untuk berkendara lebih aman.

Berkendara tampak elegan dengan festoon Philips Ultinon Pro7000 LED 30 mm untuk lampu interior. Lampu putihnya yang terang hingga 6.000 K akan menerangi interior truk Anda sekaligus tetap nyaman di mata.

Lihat semua manfaat

Lampu sein yang lebih terang dan elegan

Nikmati pencahayaan optimal untuk berkendara lebih aman.

  • LED-FEST 30mm

  • Jumlah bola lampu: 1

  • 24 V, 6000 K Putih sejuk

  • Sistem otomotif canggih

Terangi interior truk Anda dengan bola lampu LED yang terang

Pilih lampu Philips Ultinon Pro7000 LED putih terang kami untuk visibilitas dan gaya yang maksimal di dalam truk Anda. Ubah pengalaman berkendara Anda dengan lampu terang nan elegan ini. Kini Anda dapat menikmati cahaya interior yang terang, baik saat mencari ponsel yang jatuh atau saat mencari rute terbaik ke tujuan Anda.

Dioptimalkan untuk meningkatkan visibilitas

Lampu interior Philips Ultinon Pro7000 LED memberikan efek cahaya layaknya siang hari yang terang hingga 6.000 K. Terangi kompartemen mengemudi truk Anda dengan lampu yang terang, seragam, dan elegan.

Ganti lampu Anda agar tampil semakin bergaya

Jika Anda ingin meningkatkan pencahayaan dan gaya interior kendaraan, pilihlah bohlam Philips Ultinon Pro7000 LED. Lampu putihnya yang terang akan membantu Anda melihat isi dasbor, menemukan ponsel atau dompet yang terjatuh di bawah kursi, atau mencari barang di bagasi. Selain membantu Anda melihat dengan lebih baik, lampu ini juga elegan.

Spesifikasi Teknis

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Penafian

  1. Tidak berstandar ECE