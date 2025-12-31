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Ultinon Pro7000 SIBohlam sein mobil dan truk

LUM24961CU70X2/20

Nikmati pencahayaan optimal untuk berkendara lebih aman.

Berkendara tampak elegan dengan lampu posisi Philips Ultinon Pro7000 LED [≈W5W] 24V. Lampu yang terang dan elegan ini membuat Anda dapat memberi sein dengan aman sekaligus tampak elegan.

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Lampu sein yang lebih terang dan elegan

Nikmati pencahayaan optimal untuk berkendara lebih aman.

  • LED-T10 [≈W5W]

  • Jumlah bola lampu: 2

  • 24 V, 6000 K Putih sejuk

  • Sistem otomotif canggih

Beri tahukan arah yang Anda tuju dengan lampu eksterior yang lebih terang

Memberi sein arah pergerakan kendaraan Anda amatlah penting bagi keselamatan pengendara. Untuk menghindari tabrakan, pengendara lain perlu mengetahui pergerakan kendaraan Anda. Ketika visibilitas berkurang akibat cuaca buruk, kebutuhan akan lampu sein yang terang dan jelas pun meningkat. Lampu sein Philips Ultinon Pro7000 LED menghadirkan efek layaknya siang hari yang terang plus lampu posisi dan interior hingga 6.000 K. Karena truk Anda merepresentasikan diri Anda, jangan ragu tampil elegan dengan lampu sein LED Philips.

Desain ergonomis dengan susunan tiga LED

Baik untuk lampu parkir, ruang laci, atau lampu interior, Philips Ultinon Pro7000 LED menghadirkan distribusi cahaya yang seragam. Sudutnya yang lebar memastikan cahaya diproyeksikan secara tepat.

Ganti lampu Anda agar tampil semakin bergaya

Karena tujuan utama lampu eksterior adalah membantu Anda melihat dan terlihat, Anda pun berhak memilih lampu yang elegan. Jika Anda ingin tampak makin elegan tanpa harus membeli truk baru, ganti lampu eksterior truk Anda dengan Philips Ultinon Pro7000 LED.

Spesifikasi Teknis

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Penafian

  1. Tidak berstandar ECE