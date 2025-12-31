Beri tahukan arah yang Anda tuju dengan lampu eksterior yang lebih terang

Memberi sein arah pergerakan kendaraan Anda amatlah penting bagi keselamatan pengendara. Untuk menghindari tabrakan, pengendara lain perlu mengetahui pergerakan kendaraan Anda. Ketika visibilitas berkurang akibat cuaca buruk, kebutuhan akan lampu sein yang terang dan jelas pun meningkat. Lampu sein Philips Ultinon Pro7000 LED menghadirkan lampu hangat yang terang untuk lampu posisi dan interior hingga 4.000 K. Karena truk Anda merepresentasikan diri Anda, jangan ragu tampil elegan dengan lampu sein LED Philips.